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Кондо в Чонге Тале, Таиланд

Кондо Удалить
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39 объектов найдено
Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$136,000
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 6/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$237,967
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$136,458
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$136,000
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 5/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$276,217
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$181,121
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$346,868
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$136,000
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$217,613
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$126,929
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$170,465
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$127,355
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$182,648
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$255,823
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$125,008
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Кондо 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$230,453
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$125,008
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$126,929
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 3/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$336,433
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 5/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$224,061
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 7
Бутик-кондоминиум в районе Банг Тао Данный проект расположен в одной из самых востребован…
$280,432
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Кондо 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Количество этажей 8
Новый люксовый проект на Банг Тао от надежного застройщика Современный роскошный 8-этажны…
Цена по запросу
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 4/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$339,001
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$220,837
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$127,355
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 5/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$185,394
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$252,041
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$167,940
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$126,929
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Кондо 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 7
Бутик-кондоминиум в районе Банг Тао Данный проект расположен в одной из самых востребован…
$219,720
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Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
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