  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Катху
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Катху, Таиланд

Патонг
3
Патонг
3
11 объектов найдено
Кондо в Кату, Таиланд
Кондо
Кату, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
A modern and well-maintained condominium located in the popular D Condo Creek development in…
$136,924
Оставить заявку
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Оставить заявку
Оставить заявку
Кондо в Камала, Таиланд
Кондо
Камала, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 311 м²
This exquisite three-bedroom pool residence offers an exceptional blend of luxury, comfort, …
$1,99 млн
Оставить заявку
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Кату, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Кату, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 34 м²
Количество этажей 8
Люксовые апартаменты в самом сердце Пхукета Этот малоэтажный кондоминиум, расположенный н…
$117,088
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Кату, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Кату, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 8
Люксовые апартаменты в самом сердце Пхукета Этот малоэтажный кондоминиум, расположенный н…
$69,680
Оставить заявку

