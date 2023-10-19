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Кондо в Чонбури, Таиланд

Паттайя
17
Кондо В архив
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19 объектов найдено
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
Кондоминиум в районе Наклуа в 5 минутах ходьбы от пляжа Вонгамат. Иностранная квота. Нало…
€25,085
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/8
Замечательный комплекс расположенный в центре Паттайи обладает уникальной архитектурой в дре…
€70,033
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/8
Olympus City Garden -  роскошный автономный жилой парк в самом сердце Паттайи. Проект распол…
€107,231
Кондо 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 9/46
Продается угловая роскошная квартира с 2 спальнями в элитном кондо Ривьера Джомтьен. Квартир…
€226,100
Кондо 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 30/35
Продается стильная 1-комнатная квартира с видом на море в Supalai Mare кондо. Квартира площа…
€68,035
Кондо 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/35
Продается красивая, просторная квартира с 2 спальнями в Supalai Mare кондо. Квартира площадь…
€93,327
Кондо 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 4/8
Отличное предложение! Продается квартира с 2 спальнями и с видом на бассейн в Club Royal Won…
€84,687
Кондо 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 28/38
Продается 1-комнатная квартира с видом на море в Wongamat Tower Condo: - 28 этаж - 47 кв.м…
€128,313
Кондо 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 67
рандиозный проект в Паттайе! Квартиры в Grand Solaire с беспроцентной рассрочкой платежа на …
€116,275
Кондо 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 67
Самый высокий и грандиозный кондоминиум в Паттайе - Гранд Соляр (Grand Solaire Pattaya), пре…
€74,933
Кондо 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 8
Горячая продажа! Продается красивая 2-комнатная квартира в кондоминиуме Аврора Пратамнак. -…
€112,027
Кондо 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 6/8
Отличное предложение для красивой 2-комнатной квартиры на берегу моря The Sanctuary Wongamat…
€103,315
Кондо 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Кондо 2 спальни
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Этаж 13
224 SQM Corner 2-комнатная квартира с видом на море Прямо на пляже Донгтан Пратамнак Хилл П…
€619,892
Кондо 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 7
Продается большая угловая единица с 1 спальней в Тара Корт на холме Пратамнак.- 1 спальня, 1…
€94,275
Кондо 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 10
Горячее предложение для 1 спальни 47 кв.м. кондо в One Tower Pratumnak кондо. Тип блока: 1 …
€90,143
Кондо 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 15
Отличное предложение для студии с видом на море 48 SQM в популярном пляжном стиле. Talay 5 C…
€63,281
Кондо 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 13/24
Продается 1-комнатная квартира с видом на море в кондоминиуме Cosy Beach View на холме Прату…
€77,486
Кондо 2 спальни в Na Kluea, Таиланд
Кондо 2 спальни
Na Kluea, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 4/8
Цена снижена с 4,5 млн. до 4 млн. батов! Предлагается в аренду по сниженной цене 18,000 бато…
€103,899
Кондо 2 спальни в Чонбури, Таиланд
Кондо 2 спальни
Чонбури, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 6
Новая цена всего 17,8 млн. батов! Снижено с 23,8 млн. батов! Роскошная квартира с 2 спаль…
€459,931

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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