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Кондоминиумы в Чонбури, Таиланд

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Паттайя
24
Паттайя
919
Банг Саре
25
Кондо Удалить
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985 объектов найдено
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Студия для продажи в Laguna Beach Resort 3 Pattaya в ДжомтьенеЭта квартира-студия в Laguna B…
$45,692
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Tait Pattaya - это знаковый роскошный кондоминиум, расположенный на 2-й дороге Паттайи, всег…
$178,770
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Кондо в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Кондо
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1 Кондо спальни для продажи кит Марина На Джомтьен ПаттайяЭто современное подразделение расп…
$123,571
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пляж Ривьера Вонгамат 2 спальня на продажуЭтот роскошный кондоминиум на высоком этаже распол…
$461,456
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1 Кондо спальни для продажи в Supalai Mare South PattayaЭта хорошо спроектированная резиденц…
$80,213
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Кондо в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Кондо
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современный 2-спальный кондо на продажу в резиденции Веранда Паттайя - Na-JomtienРасположенн…
$185,821
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кондоминиум Nordic Terrace продается в ПратумнакеЭтот блок для продажи находится в Nordic Te…
$102,202
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Пляж Копакабана Джомтьен Одна спальня Продается в JomtienЭтот однокомнатный номер на продажу…
$133,791
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Кондо в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Кондо
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Atlantis Condo Resort Pattaya для продажи 1Bedroom Pool View Эта кондоминиум Atlantis Condo …
$63,823
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Студия Condo для продажи Condo South PattayaЭтот студийный блок расположен в оживленной горо…
$43,049
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Джомтьен Кондотель 2 Спальня для продажи в Jomtien PattayaJomtien Pattaya - это хорошо зарек…
$179,317
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Angket Condominium 1 спальня для продажи Jomtien PattayaЭтот кондоминиум расположен на 7-м э…
$119,235
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Отель Trust Residence Central Pattaya выставлен на продажуСовременный кондоминиум, расположе…
$48,004
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кондоминиум Laguna Bay 2 для продажи PratumnakЭто студийное подразделение расположено в зали…
$35,616
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Потрясающий пентхаус для продажи на Sombat Condoview Pattaya Откройте для себя необыкновенны…
$1,16 млн
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Студия Baan Suan Lalana для продажи Jomtien PattayaЭтот полностью отремонтированный студийны…
$57,295
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Supalai Mare Pattaya Condo выставлен на продажу Condo для продажи в Supalai Mare Pattaya пре…
$53,186
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ле Бич Кондо Банг Saray Sea View Condo в продаже Ле Бич Кондо Банг Сарай предлагает спокойны…
$69,901
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1 Кондо спальни для продажи в Джомтьене в Башне-близнеце ПаттайяЭта кондоминиум с 1 спальней…
$116,365
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ривьера Калифорния 2 спальни для продажи - эта 2 спальня 66 Sqm на 15-м этаже на Ривьере Кал…
$329,396
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Посольство Жизнь - Переосмысление роскошной жизни Джомтьен БичВозвышаясь над Jomtien 2nd Roa…
$311,588
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Grand Caribbean City View Condo для продажиПодробнее: 1 спальня 1 ванная комната Размер 36,6…
$73,629
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Thepthip Mansion Condominium для продажи Pratumnak Studio UnitЭтот студийный кондоминиум рас…
$39,558
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Студия Condominium на выставке New Nordic VIP 3 PratumnakЭтот ухоженный студийный кондоминиу…
$32,519
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Спальня Condo 1 Видение для продажи в Пратумнак ПаттайяЭтот блок площадью 45,27 кв.м. распол…
$92,601
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Baan Suan Lalana Studio для продажи Jomtien PattayaЭтот студийный блок расположен на 1-м эта…
$54,198
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 Bed Condo для продажи в Royal Hill Resort в Таппрайя ПаттайяЭтот кондоминиум в Royal Hill …
$229,991
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Современная студия Condo для продажи в Prime Wongamat Beach Location - Ривьера Вонгамат, Пат…
$92,601
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Laguna Beach Resort 3 с одной спальней с видом на бассейнЭтот однокомнатный блок расположен …
$365
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Grand Condotel - Просторный сад и бассейн Вид на резиденцию рядом с Dongtan ПляжЭтот элегант…
$289,050
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Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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