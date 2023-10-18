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Кондо в Патонг, Таиланд

Кондо В архив
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17 объектов найдено
Кондо с бассейном в Патонг, Таиланд
Кондо с бассейном
Патонг, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Патонг Лофт - это провет кондо, расположенны на Патонге. Проект был завершен в декабре года.…
€65,140
Кондо 2 спальни с бассейном, с видом на город в Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни с бассейном, с видом на город
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 4/7
Дизайнерские духспальны апартаменты в Патонг Лофт на Патонге. Патонг Лофт - это провет кондо…
€130,280
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на город в Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на город
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 7
Колода Кондоминиум расположен в самом центре Патонга, в минутах ходьбы от княжа и улицы Банг…
€232,003
Кондо 1 спальня в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 37 м²
PAT4776: Супер горячая сделка!  Доступны следующие единицы: 3 750 000 THB Freehold 4 100 000…
€96,576
Кондо 1 спальня под аренду в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня под аренду
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 79 м²
PAT4842: Инвестиционная программа: 5% от гарантированного дохода от аренды в год в течение 3…
€338,642
Кондо 1 спальня под аренду в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня под аренду
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 39 м²
PAT4853: Это свойство дает вам возможность владеть пляжем Патонг. Ищете отличную аренду недв…
€169,015
Кондо 1 спальня под аренду в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня под аренду
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 44 м²
PAT4839: Это свойство дает вам возможность владеть пляжем Патонг. Ищете отличную аренду недв…
€181,302
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 57 м²
PAT5229: Покупка недвижимости в строящемся здании, безусловно, является хорошим инвестиционн…
€337,635
Кондо 1 спальня под аренду в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня под аренду
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 34 м²
PAT5272: Промо - при покупке через Интернет разработчик готов заплатить вам за билет на само…
€71,254
Кондо 1 спальня с патио в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня с патио
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 38 м²
PAT5628: Современный кондоминиум расположен в 1,1 км от пляжа Патонг. Патонг - самый популяр…
€109,381
Кондо 1 спальня с Spalni, с холодильником в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня с Spalni, с холодильником
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 48 м²
PAT5817: Эта комфортабельная квартира является частью проекта, который расположен в прибрежн…
€46,571
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 41 м²
PAT5949: Этот новый проект является новым эталоном в сфере развлечений и роскоши, живущих в …
€230,248
Кондо 1 спальня в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 50 м²
PAT5976: Проект представлен одним из самых надежных разработчиков и имеет все необходимые ин…
€115,135
Кондо 3 спальни с Spalni в Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни с Spalni
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 120 м²
PAT6049: Эта комфортабельная квартира является частью проекта, который расположен в прибрежн…
€466,004
Кондо 2 спальни с Spalni в Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни с Spalni
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 150 м²
PAT6332: Двухэтажные апартаменты, расположенные в небольшом уютном комплексе в центре Патонг…
€113,841
Кондо 1 спальня под аренду в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня под аренду
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 30 м²
PAT6457: Студия на продажу, в готовом к переезду кондоминиуме в центре Патонга. Проект имеет…
€56,956
Кондо 1 спальня в Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 42 м²
PAT6577: Эти апартаменты-студио состоят из спальной зоны, ванной комнаты, гостиной и столово…
€62,095
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