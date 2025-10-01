Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Ви Чит
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Ви Чит, Таиланд

Кондо Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Кондо в Wichit, Таиланд
Кондо
Wichit, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Perched on the serene hillside of Panwa – Ao Yon, Veranda Villas & Suites offers an exclusiv…
$857,725
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Ви Чит, Таиланд
Кондо
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
This beautifully renovated 2-bedroom, 2-bathroom corner unit at Bel Air Panwa offers unobstr…
$277,591
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Ви Чит, Таиланд
Кондо
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Discover the perfect blend of comfort, convenience, and value with this beautifully renovate…
$80,782
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Tut TravelTut Travel
Кондо в Ви Чит, Таиланд
Кондо
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
This beautifully renovated 2-bedroom, 2-bathroom corner unit at Bel Air Panwa offers unobstr…
$277,591
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Wichit, Таиланд
Кондо
Wichit, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Perched on the serene hillside of Panwa – Ao Yon, Veranda Villas & Suites offers an exclusiv…
$857,725
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Ви Чит, Таиланд
Кондо
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Discover the perfect blend of comfort, convenience, and value with this beautifully renovate…
$80,782
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
ResideReside
Кондо в Ви Чит, Таиланд
Кондо
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
This beautifully renovated 2-bedroom, 2-bathroom corner unit at Bel Air Panwa offers unobstr…
$277,591
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Wichit, Таиланд
Кондо
Wichit, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Perched on the serene hillside of Panwa – Ao Yon, Veranda Villas & Suites offers an exclusiv…
$857,725
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Ви Чит, Таиланд
Кондо
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Discover the perfect blend of comfort, convenience, and value with this beautifully renovate…
$80,782
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Atlas PropertyAtlas Property
Кондо 3 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 6
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в са…
$195,590
Оставить заявку
Кондо 4 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Кондо 4 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 6
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в са…
$224,966
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 6
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в са…
$91,374
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Ви Чит, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти