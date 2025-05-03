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Кондо с садом в Таиланде

Паттайя
44
Пхукет
556
Чонг Тале
185
Равай
93
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161 объект найдено
Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 27/33
1 bedrrom 1 bathrrom Del Mare in Bang Saray - 1 bedrrom 1 bathrrom  - Size 42 m2 - Floo…
$134,000
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 9/30
Studio 32 M2 в Peak Towers в Pratumnak, Pattaya Тип: Studio   size: 32 M2 Quot: иностран…
$64,706
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 29/43
Продается студия с видом на море в Sky Beach Condo Студия  55 кв. м Полностью меблирован…
$105,882
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 11/46
Студия с 1 ванной комнатой в комплексе The Palm Wongamat Beach в Северной Паттайе, ПаттайяТи…
$120,589
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 5/7
Кондоминиум The Sanctuary WongamatТип  2 спальни 2 ванные комнаты Площадь 130 кв.м. Этаж 5-й…
$338,233
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Площадь 70 м²
Этаж 5/7
Название проекта: Hyde Park Residence 1 Этаж: 5F Площадь: 70 кв. м. SQM Вид: Вид на город…
$91,176
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 12/32
Once Pattaya  landmark of Pattaya! 1 bedroom forsale  Once PATTAYA Floor 12 Quota FQ  Si…
$123,529
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 27/31
1 спальня с видом на море в Baan Plai Haad Pattaya Тип: 1 спальня, 1 ванная комната Разме…
$132,059
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 26/31
Хороший вид на море!! 2 спальни, 2 ванные комнаты. Продажа Baan Plai Haad. Иностранное назва…
$264,704
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 12/46
Riviera Jomtien. 1 Bedrooms 1 Bathrooms apartment for sale Riviera Jomtien.  Type Studio…
$164,706
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/8
2 Bedrooms 2 Bathrooms 50.50 m² Harmonia City Garden Overview of Harmonia City Garden in …
$157,115
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/33
1 Bedroom 1 Bathroom 34 m2 in The Riviera California Development Name : The Riviera Calif…
$103,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 26/54
Кондоминиум Zire Wongamat.-Башня B -2 спальни, 1 ванная комната. -62 квадратных метра. - Выс…
$250,000
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/8
1 спальня, 1 ванная комната, 37 м2; на продажу в Siam Oriental Tropical GardenТип: 1 спальня…
$48,824
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 26/54
1 Bedroom Apartment 49m² in Zire Wongamat Pattaya  • Type 1 Bedroom 1 bathroom   • Size …
$170,588
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 14/29
RIVIERA MALIBU AND RESIDENCE 2 BEDROOM FOR SALE  PROPERTY DETAILS:  • 14 floor, 75 sqm (…
$438,235
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 20/43
БИАХ ФРОНТ ЛЮКСУРИЯ СКАЙ БИЧ КОНДО СПАЦИОНАЛ 1 БЕДРОУМ СИА ВИД для продажи и аренды ПаттайиМ…
$220,588
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 15/24
Cosy Beach View in Pratumnak, Pattaya •Type: 1 bedroom •Size: 49 sq m.  •Fully furnishe…
$108,823
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 33/46
The Riviera Jomtien.Big Studio apartment for sale The Riviera Jomtien.  Type Studio Siz…
$117,645
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/8
1 спальня 33 м2 в Siam Oriental Elegance в Пратамнаке, Паттайя Тип: 1 спальня 1 ванная ком…
$75,000
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Кондо 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/6
В данном объявлении представлен односпальный апартамент из блоков А2-6 на 2 этаже. Аренду…
$329,999
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 13/54
Northpoint Luxury Condominium для продажи Местоположение: Наклуа, Вонгамат, Паттайя - Выс…
$514,703
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 20/54
Продается роскошный кондоминиум Northpoint Расположение: Наклуа, Вонгамат, Паттайя - Высо…
$823,529
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 8/54
Zire Wongamart  • Тип 1 спальня 1 ванная комната  • Размер 77 м² • Этаж 8-й • Полностью…
$411,765
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 34/54
Продается 1-комнатная квартира в Zire Wongamat. Вид на море просто потрясающий.• Тип: 1 спал…
$320,000
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 7/15
Большая квартира с 1 спальней с потрясающим видом на море для продажи! и бык; Тип: 1 спальн…
$147,059
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
1 bedroom 1 bathroom City side 30 m2 in Zenith Pattaya Condominium 1 bedroom 1 bathroo…
$823,232
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/8
Amazon Residence в Джомтьене, Паттайя на продажу 1 спальня Напрямую владельцу Amazon cond…
$71,922
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 10/54
Потрясающий вид на море на продажу! Кондоминиум Zire Wongamat удачно расположен в районе Н…
$308,822
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 6/47
2Bedroom 2Bathroom in AQUAROUS JOMTIEN CONDO PATTAYA AQUAROUS JOMTIEN CONDO PATTAYA Built…
$357,353
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Параметры недвижимости в Таиланде

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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