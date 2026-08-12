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Кондоминиумы с видом на море в Таиланде

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Паттайя
24
Пхукет
123
Чонг Тале
73
Чонбури
985
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80 объектов найдено
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/36
Продается большая квартира с 1 спальней и видом на море в кондоминиуме Park Beach на первой …
$132,353
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 7/8
Кондоминиум Wongamat Residence рядом с Pattaya North Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, …
$317,643
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/24
Высотный кондоминиум в районе Кози-Бич. Рядом с кондоминиумом есть тренажерный зал, 2 бассей…
$67,647
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TekceTekce
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 11/38
2 спальни, 2 ванные комнаты, 92 м2 потрясающий вид на море в башне Вонг Амат.Тип: 2 спальни,…
$270,588
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 13/54
Большая 1 спальня 81 м2 в Northpoint в Северной Паттайе, Паттайя• Тип1 спальня • Размер 81 к…
$294,118
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 10/54
Потрясающий вид на море на продажу! Кондоминиум Zire Wongamat удачно расположен в районе Н…
$308,822
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 10/31
Тип: 2 спальни, 2 ванные комнаты Площадь: 73 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 10-й Сбор…
$255,882
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 13/54
Northpoint Luxury Condominium для продажи Местоположение: Наклуа, Вонгамат, Паттайя - Выс…
$514,703
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 17/54
Продается потрясающая студия с видом на море! Кондоминиум Zire Wongamat удачно расположен …
$161,765
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 15/34
Студия с видом на море в кондоминиуме Park Beach в Северной Паттайе, ПаттайяТип: Студия Вид:…
$132,352
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 35/38
1 спальня, 1 ванная комната, 48 м2, потрясающий вид на море в башне Вонг Амат.Тип: 1 спальня…
$135,294
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 31/54
1 спальня с видом на море в Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat …
$291,176
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 9/20
Вид на море, 1 спальня, 1 ванная комната в 1 Tower Pratumnak в районе Пратумнак, ПаттайяХАРА…
$182,353
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 32/46
Пальма - пляж ВонгамартPattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri, 20150Пальмовый Вонга…
$750,000
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 26/36
1 спальня, 1 ванная комната, вид на море в кондоминиуме Park Beach • 1 спальня, 1 ванная ком…
$191,176
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 12/20
1 спальня 1 ванная комната в 1 башня Pratumnak Тип: 1 спальня 1   ванная комната Размер: …
$182,353
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Кондо 1 комната в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 12/38
1 спальня 1 ванная комната в Aeras - это роскошный кондоминиум на берегу моряТип: 1 спальня …
$158,228
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 33/54
3 Bedroom Sea view at Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat T…
$779,412
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 9/54
Продается кондоминиум Northpoint, 1 спальняТип: 2 спальни Площадь: 102 кв. м Иностранное наз…
$455,882
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 7/8
Кондоминиум Wongamat Residence рядом с севером Паттайи Север Паттайи, На Клуеа, Банг Ламунг…
$147,059
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 26/54
Кондоминиум Zire Wongamat.-Башня B -2 спальни, 1 ванная комната. -62 квадратных метра. - Выс…
$250,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 28/54
Кондоминиум класса люкс Northpoint на продажуРасположение: Naklua, Wongamat, Pattaya- 28 эта…
$619,469
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 10/36
Кондоминиум Park Beach  Кондоминиум Park Beach удачно расположен в районе Наклуа. Продается …
$97,059
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 14/38
Кондоминиум Wongamat Tower Beachfront Кондоминиум Wongamat Tower удачно расположен в район…
$111,764
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 17/30
Срочная продажа студии с видом на море в The Peak TowersСтудия  32 кв. м. с видом на море По…
$79,412
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 20/27
Тип: 1 спальня, 2 ванные комнаты Размер: 70,18 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 20-й Плата …
$170,588
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 26/54
Продается кондоминиум Zire Wongamat в Паттайе с 2 спальнями • 2 спальни, 2 ванные комнаты • …
$494,118
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 11/46
Студия с 1 ванной комнатой в комплексе The Palm Wongamat Beach в Северной Паттайе, ПаттайяТи…
$120,589
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 38/54
Продается роскошный кондоминиум Northpoint Расположение: Наклуа, Вонгамат, Паттайя - Высо…
$232,353
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