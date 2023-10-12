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Таиланд
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Кондо с бассейном в Таиланде
Провинция Пхукет
884
Пхукет
882
Чонбури
18
Патонг
17
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16
Кондо
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151 объект найдено
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Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
1
1
40 м²
5
€164,701
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пхукет, Таиланд
1
1
52 м²
3/6
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи
Пхукет, Таиланд
-1
1
29 м²
1/6
€138,967
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
3/7
€221,060
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
65 м²
5/6
€247,052
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
2
2
72 м²
7
Представляем изысканный угловой блок с двумя спальнями, стратегически предназначенный для уе…
€190,436
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
8
Большой жилой комплекс с хорошо развитой инфраструктурой, расположенный всего в нескольких м…
€108,085
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
3
2
76 м²
4/6
€208,450
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
1
1
39 м²
2/6
€98,821
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном
Пхукет, Таиланд
3
4
248 м²
7/7
€1,25 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с бассейном
Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
2
2
97 м²
2/5
€384,398
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с бассейном, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
3
3
212 м²
3/3
€486,384
Рекомендовать
Кондо с бассейном, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
-1
1
24 м²
1/7
€111,843
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
2/7
€149,544
Рекомендовать
Кондо с бассейном, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
-1
1
25 м²
2/7
€149,544
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с бассейном
Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
2
2
104 м²
1/5
€386,019
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
3
3
338 м²
€1,44 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
2
2
102 м²
7
€534,435
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
7
€291,830
Рекомендовать
Кондо с бассейном
Пхукет, Таиланд
-1
1
34 м²
7
€118,045
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном
Пхукет, Таиланд
3
3
342 м²
Это свойство - пентхаус SqM со спальнями и ванными комнатами, которые доступны для продажи. …
€746,303
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
1
1
47 м²
€157,238
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
65 м²
4/6
€308,815
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
62 м²
4/6
€295,948
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
2
2
70 м²
3/8
A large residential complex with a well-developed infrastructure located just meters from K…
€218,744
Рекомендовать
Кондо с бассейном
Пхукет, Таиланд
-1
1
42 м²
1/7
€172,164
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
1
1
103 м²
1/7
€383,188
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
1
1
54 м²
3/6
€285,191
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
3/6
€353,825
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
62 м²
3/6
€257,346
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Параметры недвижимости в Таиланде
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с видом на горы
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