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Кондоминиумы с бассейном в Таиланде

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Паттайя
24
Пхукет
123
Чонг Тале
73
Чонбури
985
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124 объекта найдено
Кондо 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Апартаменты с 1 спальней в 5 минутах от пляжа Патонг за 3,949 млн бат   Готовое решени…
$118,700
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/36
Продается большая квартира с 1 спальней и видом на море в кондоминиуме Park Beach на первой …
$132,353
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/30
1 спальня и 1 ванная комната в Grande Caribbean в Южной Паттайе, Паттайя36 кв. м. -1 спальня…
$73,235
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TekceTekce
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 7/8
Кондоминиум Wongamat Residence рядом с Pattaya North Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, …
$317,643
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 8
Новый люксовый проект на Банг Тао от надежного застройщика Современный роскошный 8-этажны…
$432,601
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/24
Высотный кондоминиум в районе Кози-Бич. Рядом с кондоминиумом есть тренажерный зал, 2 бассей…
$67,647
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 11/38
2 спальни, 2 ванные комнаты, 92 м2 потрясающий вид на море в башне Вонг Амат.Тип: 2 спальни,…
$270,588
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Площадь 123 м²
Этаж 1/7
2 кровати 2 ванна 123 м2 в элегантности   2 спальни 2 кровати 2 ванна 123 кв. М 1 ST Fl…
$232,353
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/7
1 спальня 1 ванная комната 85 м2; Executive Residence III Тип: 1 спальня 1 ванная комната …
$111,765
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 13/54
Большая 1 спальня 81 м2 в Northpoint в Северной Паттайе, Паттайя• Тип1 спальня • Размер 81 к…
$294,118
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 30/46
2-комнатная квартира в Unixx South Pattaya рядом с Phratamnak Тип: 2 спальни, угловой бл…
$198,525
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 21/46
Riviera Jomtien. Большая квартира-студия на продажуRiviera Jomtien.  Тип Студия Размер  27 к…
$93,824
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Кондо 2 комнаты в Кату, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Кату, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 8
Люксовые апартаменты в самом сердце Пхукета Этот малоэтажный кондоминиум, расположенный н…
$69,680
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 21/46
Продается кондоминиум с 1 спальней в Riviera JomtienRiviera Jomtien  Тип 1 спальня, 1 ванная…
$126,470
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 16/20
Axis A1601 продается по цене 7,5 Мб.Угловая комната на прохладной стороне здания- На 16-м из…
$216,829
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 10/54
Потрясающий вид на море на продажу! Кондоминиум Zire Wongamat удачно расположен в районе Н…
$308,822
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 8/54
Студия 40 m2 Полностью отремонтирован в Новом Мираже в Северной Паттайе, Паттайя- Иностранно…
$73,231
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 10/31
Тип: 2 спальни, 2 ванные комнаты Площадь: 73 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 10-й Сбор…
$255,882
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Этаж 6/8
Студия с видом на море в City Garden Tropicana в Северной Паттайе, Паттайя -ВИД НА МОРЕ -C…
$64,706
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 13/54
Northpoint Luxury Condominium для продажи Местоположение: Наклуа, Вонгамат, Паттайя - Выс…
$514,703
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 17/54
Продается потрясающая студия с видом на море! Кондоминиум Zire Wongamat удачно расположен …
$161,765
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 15/34
Студия с видом на море в кондоминиуме Park Beach в Северной Паттайе, ПаттайяТип: Студия Вид:…
$132,352
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 31/54
1 спальня с видом на море в Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat …
$291,176
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Кондо 4 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Кондо 4 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 6
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в са…
$224,966
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 9/20
Вид на море, 1 спальня, 1 ванная комната в 1 Tower Pratumnak в районе Пратумнак, ПаттайяХАРА…
$182,353
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 20/54
Кондоминиум класса люкс Northpoint на продажуРасположение: Naklua, Wongamat, PattayaВысокий …
$845,665
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 32/46
Пальма - пляж ВонгамартPattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri, 20150Пальмовый Вонга…
$750,000
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 26/36
1 спальня, 1 ванная комната, вид на море в кондоминиуме Park Beach • 1 спальня, 1 ванная ком…
$191,176
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Кондо 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Кондо 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 7
Бутик-кондоминиум в районе Банг Тао Данный проект расположен в одной из самых востребован…
$503,043
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Параметры недвижимости в Таиланде

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