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Кондо в Бангкок, Таиланд

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1 объект найдено
Кондо 50 комнат в Sao Chingcha Subdistrict, Таиланд
Кондо 50 комнат
Sao Chingcha Subdistrict, Таиланд
Комнаты 50
Selling a multi-unit condominium at a price lower than the market suitable for investors …
€2,61 млн

Параметры недвижимости в Бангкок, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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