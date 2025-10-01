Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Патонг
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Патонге, Таиланд

Патонг
3
Кондо Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Located in the prestigious Bluepoint Condominium in Patong, Duplex Unit 103 offers an elegan…
$701,775
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Located in the prestigious Bluepoint Condominium in Patong, Duplex Unit 103 offers an elegan…
$701,775
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Located in the prestigious Bluepoint Condominium in Patong, Duplex Unit 103 offers an elegan…
$701,775
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Патонге, Таиланд

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти