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Таунхаусы у моря в Мурсии, Испания

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Мурсия
32
Fuente Alamo de Murcia
59
Лос-Алькасарес
43
Торре-Пачеко
32
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4 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Масаррон, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Удивительный таунхаус с террасой на крыше, потрясающим видом на море и общим бассейном, расп…
$299,766
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Таунхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Таунхаус с 3 спальнями, видом на море и гаражом. Великолепный таунхаус всего в нескольких ме…
$367,389
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Таунхаус 4 комнаты в San Javier, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Потрясающий большой таунхаус с просторными спальнями, террасой, частным бассейном и террасой…
$350,332
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Таунхаус 4 комнаты в Масаррон, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Удивительный таунхаус с террасой на крыше, потрясающим видом на море и общим бассейном, расп…
$341,433
НДС
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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