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Таунхаусы с бассейном в Мурсии, Испания

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Мурсия
32
Fuente Alamo de Murcia
59
Лос-Алькасарес
43
Торре-Пачеко
32
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11 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Очаровательный таунхаус с частной террасой, просторной террасой на крыше и доступом к общест…
$254,889
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Таунхаус 4 комнаты в San Javier, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Потрясающий большой таунхаус с просторными спальнями, террасой, частным бассейном и террасой…
$350,660
НДС
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Таунхаус 3 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Потрясающий таунхаус с доступом к общественному бассейну, частной террасой на крыше в премиа…
$266,528
НДС
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It Is RealtyIt Is Realty
Таунхаус 4 комнаты в Масаррон, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Удивительный таунхаус с террасой на крыше, потрясающим видом на море и общим бассейном, расп…
$299,766
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Современный просторный таунхаус с просторной террасой на крыше, частным бассейном и красивым…
$485,446
НДС
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Таунхаус 3 комнаты в San Javier, Испания
Таунхаус 3 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Красивый таунхаус с частным бассейном и солярием, расположенный в привилегированном районе н…
$294,653
НДС
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 4 комнаты в San Javier, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Большой красивый таунхаус с частным бассейном, большой террасой, солярием и парковкой, распо…
$467,553
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Элегантный просторный таунхаус с частным бассейном, большой террасой на крыше и садом, распо…
$436,694
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в San Javier, Испания
Таунхаус 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Потрясающий большой таунхаус с просторными спальнями, террасой, частным бассейном и террасой…
$350,332
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше и частным бассейном, расположенный недалеко о…
$395,854
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Таунхаус 4 комнаты в Масаррон, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Удивительный таунхаус с террасой на крыше, потрясающим видом на море и общим бассейном, расп…
$341,433
НДС
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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