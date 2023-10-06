Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Мурсия (автономная область)
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания

Torre Pacheco
32
San Pedro del Pinatar
24
San Javier
18
Los Alcazares
12
Мурсия
12
Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Эта красивая квартира в Ла Мата, Торревьеха , всего в нескольких метрах от популярного пляжа…
€192,941
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море в Villa Martin, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море
Villa Martin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 2
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Punta prima, располагается на 2 этаже. Общая площ…
€139,842
Вилла 4 спальни в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 331 м²
Продаётся дом в Бенидорме в районе Poniente. Общая площадь 331.00 м2, участок 533 м2, дом 20…
€962,602
Квартира 2 спальни с видом на море в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 11 этаже. Общая …
€269,529
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Апартаменты в Скандинавском Стиле в Бутик-Комплексе Рядом с Гольф-Клубом в Михасе Этот жилой…
€871,594
Дом 4 спальни с мебелью, с террасой, с гаражом в Испания, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с террасой, с гаражом
Испания, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
€450,000
Дом 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Бенихофар, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Бенихофар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Бунгало с 3 спальнями Torre Golf Homes - это новый комплекс из 32 объектов недвижимости в Бе…
€211,380
Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 3
Площадь 53 м²
Великолепный жилой комплекс, состоящий из 60 квартир с 2, 3 и 4 спальнями, гаражом и кладово…
€211,203
Вилла 3 спальни с мебелью, с садом, с барбекю в La Janda, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с садом, с барбекю
La Janda, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
ЭЛЬ-КОЛОРАДО, КОНИЛЬ-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА, ПИНАР-ДЕ-РОШЕ  Кадис, Андалусия, Испания  Ре…
€279,000
Таунхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый элитный комплекс из 3 двухэтажных вилл в Сантья…
€243,015
Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном в Almoradi, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с сигнализацией, с общественным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Бунгало в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка. Дизайн домов, расположенных в привилегирова…
€218,177
Вилла 4 спальни с личным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply в Эльче, Испания
Вилла 4 спальни с личным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Красивый дом в Гран Алакант, площадь 147 м2 - MAS117265 4 спальни, 3 ванные комнаты. Коврова…
€391,000

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти