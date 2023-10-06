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Пентхаусы с видом на море в Мурсия (автономная область), Испания

San Pedro del Pinatar
12
Torre Pacheco
9
Картахена
4
Aguilas
3
Alhama de Murcia
3
Alto Guadalentin
3
Bajo Guadalentin
3
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7 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€565,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Современные Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные …
€199,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Экологичные Квартиры с 3 и 4 Спальнями и Видом на Море в Агиласе, Мурсия Стильные квартиры н…
€345,000
Пентхаус 3 спальни с террасой, у моря, с White goods в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с террасой, у моря, с White goods
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Новые дуплекс-пентхаусы с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
€119,900
Пентхаус 4 спальни с террасой, у моря, с White goods в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 4 спальни с террасой, у моря, с White goods
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Новые дуплекс-пентхаусы с 4 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
€139,900
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с террасой в Aguilas, Испания
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с террасой
Aguilas, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Роскошные пентхаусы с видом на море в Агилас - Коста де Мурсия. Роскошные апартаменты и пент…
€210,000

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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