  2. Испания
  3. Мурсия
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на горы

Пентхаусы с видом на горы в Мурсии, Испания

Лос-Алькасарес
33
Сан-Педро-дель-Пинатар
16
Торре-Пачеко
21
Aguilas
8
1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Aguilas, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Стильные квартиры рядом с пляжем в Агиласе, Мурсия. Современные квартиры с 2 или 3 спальнями…
$346,638
