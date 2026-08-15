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Пентхаусы с бассейном в Мурсии, Испания

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Мурсия
6
Лос-Алькасарес
100
Сан-Педро-дель-Пинатар
57
Торре-Пачеко
47
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23 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в San Javier, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/2
Потрясающий пентхаус с меблированной кухней, общественными бассейнами, большой террасой на к…
$344,490
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Пентхаус 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 3/3
Фантастический пентхаус на переднем пляже с общим бассейном и видом на озеро в роскошном зак…
$577,318
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Красивый двухуровневый пентхаус с частной террасой на крыше, впечатляющим видом на море и ба…
$308,095
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
Элегантный дуплекс на верхнем этаже с террасой на крыше, расположенный внутри курорта с пляж…
$276,704
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 2/2
Потрясающий пентхаус с террасой на крыше, доступом к бассейнам и видом на море, расположенны…
$371,034
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/2
Великолепный пентхаус с просторной частной террасой на крыше, потрясающим видом на море и об…
$430,100
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в San Javier, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 4/4
Прекрасный просторный пентхаус с большой террасой на крыше, открытыми бассейнами и частной п…
$334,830
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 2/2
Потрясающий пентхаус с просторной террасой на крыше, бассейнами и видом на море в уединённой…
$482,732
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в San Javier, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 2/2
Очаровательный пентхаус с обставленной кухней, оазис-бассейнами, просторной террасой на крыш…
$322,377
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 2/2
Премиальный пентхаус с террасой, бассейном и частной парковкой, расположенный на первой лини…
$428,238
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/4
Потрясающая пентхаус с красивым видом на море, личным балконом и общественным бассейном на т…
$244,203
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Масаррон, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этаж 1/1
Привлекательный двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше и кортами для…
$323,946
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Aguilas, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Потрясающий пентхаус с большой террасой на крыше, великолепным видом на море и общим бассейн…
$345,299
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Этаж 2
Фантастический пляжный пентхаус с частной террасой на крыше, видом на море и бассейнами, рас…
$820,943
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в San Javier, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 4
Потрясающий пентхаус с большой террасой на крыше и общим бассейном, расположенный недалеко о…
$311,675
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Масаррон, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 3/2
Роскошный пентхаус с большой террасой на крыше и кортами для паддл-тенниса, расположенный на…
$311,219
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Премиальный пентхаус с террасой, бассейном и частной парковкой, расположенный на первой лини…
$433,927
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 1
Роскошный пляжный пентхаус с частной террасой на крыше, захватывающим видом на море и парков…
$949,948
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3
Потрясающий пентхаус с террасой на крыше, общим бассейном и зелеными зонами в привилегирован…
$457,814
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Этаж 4/4
Блестящий пентхаус с потрясающим видом на море, террасой на крыше и частным бассейном, распо…
$1,05 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Красивый современный пентхаус с террасой и общественным бассейном, расположенный в привилеги…
$306,273
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Очаровательная дуплексная квартира на верхнем этаже с частным бассейном, террасой на крыше и…
$376,115
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Этаж 4/4
Пентхаус для туристов, готовый к ключу, с частной террасой на крыше и потрясающим видом на м…
$478,349
НДС
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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