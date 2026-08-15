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Бунгало с видом на горы в Мурсии, Испания

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Fuente Alamo de Murcia
32
Лос-Алькасарес
41
Торре-Пачеко
35
Сан-Педро-дель-Пинатар
126
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1 объект найдено
Бунгало в Торре-Пачеко, Испания
Бунгало
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Красивое подержанное бунгало в Сан-Каэтано , недалеко от Сан-Хавьера , с прекрасным видом на…
$139,499
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

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