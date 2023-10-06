Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Мурсия (автономная область)
  5. Бунгало

Бунгало с видом на море в Мурсия (автономная область), Испания

San Pedro del Pinatar
11
Бунгало В архив
Очистить
1 объект найдено
Бунгало 2 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
В продаже новое бунгало в San Pedro del Pinatar в 300 метрах от моряБунгало площадью 63 кв. …
€289,950

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти