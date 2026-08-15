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Бунгало у моря в Мурсии, Испания

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Fuente Alamo de Murcia
32
Лос-Алькасарес
41
Торре-Пачеко
35
Сан-Педро-дель-Пинатар
126
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1 объект найдено
Бунгало в San Javier, Испания
Бунгало
San Javier, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Бунгало на верхнем этаже с 4 спальнями рядом с набережной Сантьяго-де-ла-Рибера. . Просторно…
$330,766
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

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