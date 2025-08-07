Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Испания
  3. Мурсия
  4. Жилая
  5. Бунгало
  6. Гараж

Бунгало с гаражом в Мурсии, Испания

Los Alcazares
24
Torre Pacheco
20
San Pedro del Pinatar
56
Картахена
8
Показать больше
5 объектов найдено
Бунгало 5 комнат в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 5 комнат
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Представляем вам бунгало в два этажа с туристической лицензией в городе San Pedro del Pinata…
$231,476
Бунгало 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/2
Представляем вам новое бунгало на верхнем этаже в Сан-Педро-дель-Пинатар в урбанизации закры…
$462,894
Бунгало 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
Предлагаем новое бунгало на нижнем этаже в закрытой урбанизации La Llana Premium в Сан-Педро…
$473,369
Бунгало 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Представляем вам новое бунгало на нижнем этаже в Сан-Педро-дель-Пинатар в урбанизации закрыт…
$416,599
Бунгало 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/2
Предлагаем новое бунгало на верхнем этаже в закрытой урбанизации La Llana Premium в Сан-Педр…
$531,238
