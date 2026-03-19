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Жилой квартал Balance

Михас, Испания
от
$449,372
;
10
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ID: 39204
ID новостройки на Realting
In CRM: 1760971183
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас
  • Адрес
    Calle Doma, 2

О комплексе

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This development is a modern residential of 75 homes, in a balanced recipe for a life well lived. With its timeless design and young spirit, it reflects the true essence of life through comfortable 2 and 3 bedroom homes with incredible sea and mountain views and spacious common areas designed for relaxation, entertainment, sports and wellness. In its common areas we find a swimming pool in the central area with a chill out area, designed to enjoy and relax. It also has a gym, a social club and barbecue area and picnic areas for meetings with friends or family. All surrounded by more than 13,000 m2 of gardens that invite you to disconnect. The kitchens come equipped with appliances including: induction hob, refrigerator, washing machine, dishwasher, extractor hood, oven and microwave. The orientation and distribution of the house facilitates rest and provides natural light and ventilation. An ideal living project for people who enjoy a quiet family life, but at the same time urban.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
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Жилой квартал Balance
Михас, Испания
от
$449,372
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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