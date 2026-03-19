  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Casares
  4. Жилой квартал Terrazas de Cortesin - Bon Air

Жилой квартал Terrazas de Cortesin - Bon Air

Casares, Испания
от
$664,956
;
20
Оставить заявку
ID: 39070
ID новостройки на Realting
In CRM: 2050742637
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Casares

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Новый жилой проект в Finca Cortesín Этот захватывающий проект предлагает 44 дома с двумя и тремя спальнями, распределенные между квартирами, пентхаусами и таунхаусами, расположенными на холме с захватывающим видом на море и горы, прилегающие к полю для гольфа Finca Cortesín. Это развитие гарантирует исключительное качество жизни, позволяя наслаждаться кусочками рая на земле и жить в одном из самых востребованных мест на юге Испании и в Европе. Окруженный вариантами отдыха и удобствами, вы можете прогуляться и насладиться Пуэрто Банус всего в 30 минутах езды или исследовать отремонтированную Эстепону, которая сохраняет очарование типичной прибрежной деревни с пристанью для яхт. Вы также будете рядом с Ла-Дукезой и эксклюзивной гаванью Сотогранде, известной своими превосходными ресторанами и морской культурой, а также такими мероприятиями, как поло, верховая езда и гольф. Пляжи, простирающиеся от Эстепоны до Сотогранде, предлагают километры песка, усеянные очаровательными хирингито, предоставляя бесконечные скрытые драгоценные камни для открытия. Место идеально подходит для архитектуры просторных открытых зон, которые захватывают андалузское солнце в любое время дня, с прохладными комнатами летом и широкими террасами, идеально подходящими для наслаждения солнцем, пейзажами и жизнью на открытом воздухе.

Местонахождение на карте

Casares, Испания
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Vanian Gardens Phase 4
Resinera Voladilla, Испания
от
$408,416
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Гуардамар, Испания
от
$273,515
Жилой квартал Villa Valle Romano
Эстепона, Испания
от
$2,84 млн
Жилой квартал Laguna Suites
Михас, Испания
от
$464,076
Жилой квартал The Meadows Fase 2
Михас, Испания
от
$779,290
Вы просматриваете
Жилой квартал Terrazas de Cortesin - Bon Air
Casares, Испания
от
$664,956
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал VILLA AZAHAR Selwo
Жилой квартал VILLA AZAHAR Selwo
Жилой квартал VILLA AZAHAR Selwo
Жилой квартал VILLA AZAHAR Selwo
Жилой квартал VILLA AZAHAR Selwo
Жилой квартал VILLA AZAHAR Selwo
Resinera Voladilla, Испания
от
$2,49 млн
Located in the heart of La Resina Golf, one of Estepona’s most promising and sophisticated residential areas, this villa is nestled in a privileged natural setting where tranquility, privacy, and quality of life take center stage. Surrounded by prestigious golf courses and protected green s…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Villa Karina
Жилой квартал Villa Karina
Жилой квартал Villa Karina
Жилой квартал Villa Karina
Жилой квартал Villa Karina
Показать все Жилой квартал Villa Karina
Жилой квартал Villa Karina
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$9,10 млн
Welcome to a magnificent 5-bedroom luxury villa nestled in the heart of Nueva Andalucía, offering the perfect combination of elegance, comfort, and a prime location. Set on a spacious 1,959 m² plot with a generous 722 m² built area, this stunning residence captures the essence of sophistica…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Михас, Испания
от
$430,007
Год сдачи 2028
Квартиры в живописном месте в Михасе, Малага Этот жилой комплекс в Михасе, районе Серрадо-дель-Агила, расположен среди холмов недалеко от Средиземного моря и представляет собой элегантный гольф-курорт. В центре комплекса — прекрасно спроектированное 9-луночное поле для гольфа с живописными л…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации