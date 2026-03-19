Жилой квартал Terrazas de Cortesin - Bon Air

Новый жилой проект в Finca Cortesín Этот захватывающий проект предлагает 44 дома с двумя и тремя спальнями, распределенные между квартирами, пентхаусами и таунхаусами, расположенными на холме с захватывающим видом на море и горы, прилегающие к полю для гольфа Finca Cortesín. Это развитие гарантирует исключительное качество жизни, позволяя наслаждаться кусочками рая на земле и жить в одном из самых востребованных мест на юге Испании и в Европе. Окруженный вариантами отдыха и удобствами, вы можете прогуляться и насладиться Пуэрто Банус всего в 30 минутах езды или исследовать отремонтированную Эстепону, которая сохраняет очарование типичной прибрежной деревни с пристанью для яхт. Вы также будете рядом с Ла-Дукезой и эксклюзивной гаванью Сотогранде, известной своими превосходными ресторанами и морской культурой, а также такими мероприятиями, как поло, верховая езда и гольф. Пляжи, простирающиеся от Эстепоны до Сотогранде, предлагают километры песка, усеянные очаровательными хирингито, предоставляя бесконечные скрытые драгоценные камни для открытия. Место идеально подходит для архитектуры просторных открытых зон, которые захватывают андалузское солнце в любое время дня, с прохладными комнатами летом и широкими террасами, идеально подходящими для наслаждения солнцем, пейзажами и жизнью на открытом воздухе.