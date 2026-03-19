Жилой квартал Vanian Gardens Phase 5

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Расположен в районе Селво между Эстепоной и Сан-Педро. Это курортный проект, добавленная стоимость которого заключается в наборе объектов, инфраструктуры и географического положения. Комплекс включает в себя 4 открытых бассейна, спа с крытым бассейном с подогревом, кинотеатр, молодежный клуб и коворкинг-пространство.
Рядом с Эстепоной, известный муниципалитет на Коста-дель-Соль, расположенный между двумя из самых известных пристаней для яхт в Средиземном море - Пуэрто Банус и Сотогранде - с 20 километрами береговой линии, бесчисленными пляжами, полями для гольфа, достопримечательностями для отдыха и торговыми центрами. Ваш дом будет на Золотой миле Коста-дель-Соль, всего в 45 минутах от аэропортов Малаги и Гибралтара и высокоскоростной железнодорожной станции AVE.
Расположенный в естественной среде Селво, элегантные фасады и просторные террасы обрамляют бесконечный вид на Коста-дель-Соль.
Это частный жилой комплекс уникальных домов, расположенный в эксклюзивной урбанизации, очень близко к морю и окруженный великолепными садами, современными бассейнами, коммунальными зонами и множеством вариантов отдыха.
Местонахождение на карте
Resinera Voladilla, Испания
Здравоохранение
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