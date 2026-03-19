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Жилой квартал Vanian Gardens Phase 5

Resinera Voladilla, Испания
от
$491,465
;
6
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ID: 39111
ID новостройки на Realting
In CRM: 1459588432
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона
  • Деревня
    Resinera Voladilla

О комплексе

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Расположен в районе Селво между Эстепоной и Сан-Педро. Это курортный проект, добавленная стоимость которого заключается в наборе объектов, инфраструктуры и географического положения. Комплекс включает в себя 4 открытых бассейна, спа с крытым бассейном с подогревом, кинотеатр, молодежный клуб и коворкинг-пространство. Рядом с Эстепоной, известный муниципалитет на Коста-дель-Соль, расположенный между двумя из самых известных пристаней для яхт в Средиземном море - Пуэрто Банус и Сотогранде - с 20 километрами береговой линии, бесчисленными пляжами, полями для гольфа, достопримечательностями для отдыха и торговыми центрами. Ваш дом будет на Золотой миле Коста-дель-Соль, всего в 45 минутах от аэропортов Малаги и Гибралтара и высокоскоростной железнодорожной станции AVE. Расположенный в естественной среде Селво, элегантные фасады и просторные террасы обрамляют бесконечный вид на Коста-дель-Соль. Это частный жилой комплекс уникальных домов, расположенный в эксклюзивной урбанизации, очень близко к морю и окруженный великолепными садами, современными бассейнами, коммунальными зонами и множеством вариантов отдыха.

Местонахождение на карте

Resinera Voladilla, Испания
Здравоохранение
Еда и напитки

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Жилой квартал Vanian Gardens Phase 5
Resinera Voladilla, Испания
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$491,465
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