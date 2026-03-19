  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Эстепона
  4. Жилой квартал Eleven 41

Жилой квартал Eleven 41

Bel Air, Испания
от
$1,18 млн
;
8
Оставить заявку
ID: 39154
ID новостройки на Realting
In CRM: 519762042
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона
  • Деревня
    Bel Air
  • Адрес
    Camino de Brijan

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Фантастическая новая разработка, предлагающая несравненный роскошный образ жизни на Коста-дель-Соль. Расположенная в самом сердце престижного района Лос-Фламинго, всего в 5 минутах от пляжа, эта коллекция из 11 таунхаусов представляет собой комфорт и эксклюзивность. Все дома оснащены: Частный сад, частный бассейн, частная парковка, просторные террасы и солярий. Этот проект был разработан в поисках максимального комфорта, функциональности, энергоэффективности и исключительной отделки, которая включает, среди прочего: Кондиционер горячий / холодный, напольное отопление по всему дому и современная домашняя автоматизация. Посередине поля для гольфа Лос-Фламингос, в окружении природы и спокойствия, отсюда можно добраться до пляжа всего за 5 минут, а до центра Эстепоны менее 10 минут. Он также имеет отличные связи с Марбельей, Сотогранде и аэропортами Малаги, Хереса и Гибралтара. Это идеальный выбор для тех, кто ищет роскошный образ жизни в привилегированной среде.

Местонахождение на карте

Bel Air, Испания
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Kool Torremolinos
Torremolinos, Испания
от
$898,743
Жилой квартал Villa Eco Zero
Эстепона, Испания
от
$1,35 млн
Жилой квартал Aura Higueron Fase 2 Apartamentos
Benalmadena, Испания
от
$761,088
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$431,530
Жилой квартал Azure Homes
Фуэнхирола, Испания
от
$244,595
Вы просматриваете
Жилой квартал Eleven 41
Bel Air, Испания
от
$1,18 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Торревьеха, Испания
от
$335,391
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Площадь 146 м²
1 объект недвижимости 1
Ocean Dream by TM расположен в привилегированном районе Пунта Прима: рядом с охраняемой природной зоной Ло Феррис, всего в 300 метрах от пляжа Кала Питерас и всего в 5 минутах от Торревьехи. В урбанизации будет в общей сложности 36 домов с 2 и 3 спальнями, 2 ванными комнатами и необыкновенны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
146.0
469,744
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Essential House
Жилой комплекс Essential House
Жилой комплекс Essential House
Жилой комплекс Essential House
Жилой комплекс Essential House
Показать все Жилой комплекс Essential House
Жилой комплекс Essential House
Finestrat, Испания
от
$858,199
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 130–170 м²
2 объекта недвижимости 2
Essential House - это проект отдельно стоящих домов с 3 или 4 спальнями и 3 полными ванными комнатами, две из которых - ensuite. Участки площадью от 590 до 700 м2 выходят на южную сторону, с них открывается вид на море и горы, а свет заливает все комнаты. В домах установлены кондиционеры,…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Finestrat, Испания
от
$341,297
Год сдачи 2028
Квартиры с 2 спальнями и потрясающим видом на Средиземное море в Финестрате Расположенные в Финестрате — одном из самых тихих и престижных районов Коста-Бланки — эти роскошные квартиры предлагают умиротворённый образ жизни в окружении природы, полей для гольфа и живописных пляжей Средиземног…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации