Жилой квартал Eleven 41

Фантастическая новая разработка, предлагающая несравненный роскошный образ жизни на Коста-дель-Соль. Расположенная в самом сердце престижного района Лос-Фламинго, всего в 5 минутах от пляжа, эта коллекция из 11 таунхаусов представляет собой комфорт и эксклюзивность. Все дома оснащены: Частный сад, частный бассейн, частная парковка, просторные террасы и солярий. Этот проект был разработан в поисках максимального комфорта, функциональности, энергоэффективности и исключительной отделки, которая включает, среди прочего: Кондиционер горячий / холодный, напольное отопление по всему дому и современная домашняя автоматизация. Посередине поля для гольфа Лос-Фламингос, в окружении природы и спокойствия, отсюда можно добраться до пляжа всего за 5 минут, а до центра Эстепоны менее 10 минут. Он также имеет отличные связи с Марбельей, Сотогранде и аэропортами Малаги, Хереса и Гибралтара. Это идеальный выбор для тех, кто ищет роскошный образ жизни в привилегированной среде.