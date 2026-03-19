Жилой квартал Eleven 41

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Фантастическая новая разработка, предлагающая несравненный роскошный образ жизни на Коста-дель-Соль. Расположенная в самом сердце престижного района Лос-Фламинго, всего в 5 минутах от пляжа, эта коллекция из 11 таунхаусов представляет собой комфорт и эксклюзивность.
Все дома оснащены:
Частный сад, частный бассейн, частная парковка, просторные террасы и солярий.
Этот проект был разработан в поисках максимального комфорта, функциональности, энергоэффективности и исключительной отделки, которая включает, среди прочего:
Кондиционер горячий / холодный, напольное отопление по всему дому и современная домашняя автоматизация.
Посередине поля для гольфа Лос-Фламингос, в окружении природы и спокойствия, отсюда можно добраться до пляжа всего за 5 минут, а до центра Эстепоны менее 10 минут. Он также имеет отличные связи с Марбельей, Сотогранде и аэропортами Малаги, Хереса и Гибралтара.
Это идеальный выбор для тех, кто ищет роскошный образ жизни в привилегированной среде.
Местонахождение на карте
Bel Air, Испания
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