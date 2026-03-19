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Жилой квартал Villa Eco Zero

Эстепона, Испания
от
$1,35 млн
;
13
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ID: 39019
ID новостройки на Realting
In CRM: 920205959
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона

О комплексе

Перевод
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English English
An innovative project of sustainable and self-sufficient housing designed for those seeking a lifestyle in harmony with nature, without sacrificing comfort and modernity. Located on the Costa del Sol, it offers villas built with ecological materials and equipped with cutting-edge technologies, such as solar energy, rainwater harvesting systems, and natural insulation. The consequences of climate change, the possible global blackout, rising electricity and hydrocarbon prices... They're all a consequence of one thing: our lifestyle. The way we live has long ceased to be sustainable, and it's time for a change. Living differently is possible, and helping others is our mission. We want them to live as they've always dreamed of: sustainably, in a home that is respectful of nature, efficient, and self-sufficient.

Местонахождение на карте

Эстепона, Испания
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Жилой квартал Villa Eco Zero
Эстепона, Испания
от
$1,35 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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