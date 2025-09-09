  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марбелья
  4. Квартира в новостройке Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше

Квартира в новостройке Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше

Марбелья, Испания
от
$376,713
;
21
Оставить заявку
ID: 27589
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Город
    Марбелья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара

Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близость к морю, что создает расслабленную прибрежную атмосферу и позволяет быть рядом с самыми престижными местами города. Круглогодичная активная жизнь, отличная кухня и удобное транспортное сообщение делают этот район идеальным для комфортной и насыщенной жизни.

Квартиры на продажу в Марбелье, Малага, расположены менее чем в километре от пляжа, всего в 3 км от Пуэрто-Бануса, примерно в 9 км от центра Марбельи и в 48 км от международного аэропорта Малаги, что обеспечивает удобный доступ ко всем необходимым объектам.

Жилой комплекс создан для комфорта и общения. На крыше находится панорамный бассейн-инфинити с потрясающим видом, а на уровне сада — спокойный бассейн, окруженный ухоженными средиземноморскими садами. Просторные солнечные террасы, стильная стойка ресепшн и зона консьержа поддерживают атмосферу отдыха и современного прибрежного образа жизни.

Квартиры оформлены в современном, функциональном и элегантном стиле. Светлые и просторные планировки с большим количеством естественного света плавно объединяют внутренние комнаты с террасами. Каждая квартира продумана до мелочей для вашего комфорта, сочетая чистые линии и качественную отделку, что создает идеальный баланс между стилем и удобством.


AGP-01010

Местонахождение на карте

Марбелья, Испания
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Фуэнхирола, Испания
от
$1,08 млн
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$289,598
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Rojales, Испания
от
$328,447
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$395,549
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Гуардамар, Испания
от
$273,515
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$376,713
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$847,604
Год сдачи 2027
Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Торревьеха, Испания
от
$337,864
Год сдачи 2026
Квартиры с 2 и 3 спальнями, садом или солярием в Агуас-Нуэвас, Торревьеха Современные квартиры расположены в престижном районе Агуас-Нуэвас в Торревьехе и предлагают идеальное сочетание комфорта и близости к морю. Этот район известен круглогодичными удобствами, красивой береговой линией и ра…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Luz Resort
Жилой комплекс Luz Resort
Жилой комплекс Luz Resort
Жилой комплекс Luz Resort
Жилой комплекс Luz Resort
Жилой комплекс Luz Resort
Жилой комплекс Luz Resort
Finestrat, Испания
от
$422,833
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Современный комплексе LUZ – Balcón de Finestrat. В комплексе есть общий бассейн, тренажерный зал и места для занятия спортом не покидая территорию комплекса. 18 эксклюзивных домов с террасами, расположенных в привилегированном городе Финестрат-Бенидорм, на прекрасном побережье Коста Бланка, …
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации