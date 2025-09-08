Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы с террасой в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
16
la Vila Joiosa Villajoyosa
32
Altea
4
Пентхаус в Finestrat, Испания
Пентхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Жилой комплекс с 21 эксклюзивным домом состоит из 8 этажей и имеет общий сад с пейзажным бас…
$529,379
Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
Новые квартиры с отличными зонами общего пользования в Бенидорме Море и природа как фон …
$931,101
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Роскошные пентхаусы с 3 спальнями на берегу моря в Вильяхойосе, недалеко от Бенидорма. Прост…
$671,494
Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 54 м²
Роскошные пентхаусы рядом с морем на пляже Пониенте в Бенидорме . Роскошные апартаменты с бо…
$833,062
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 169 м²
Двухуровневый пентхаус в Вильяхойосе с лучшим видом на море в престижном жилом комплексе.  …
$803,075
