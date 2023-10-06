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Пентхаусы с видом на море в Марина-Баха, Испания

la Vila Joiosa Villajoyosa
20
Бенидорм
15
Altea
5
l Alfas del Pi
4
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19 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 34/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,03 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Этаж 30/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€1,37 млн
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 21/22
Отремонтированные Квартиры у Моря в Комплексе с Бассейном в Бенидорме, Аликанте Апартаменты …
€500,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Этаж 24/24
Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бенидорме, Коста-Бланка Эти квартиры расположены в…
€880,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этаж 24/24
Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бенидорме, Коста-Бланка Эти квартиры расположены в…
€725,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Этаж 30/30
Роскошные Квартиры в Комплексе Рядом с Пляжем в Бенидорме Апартаменты расположены в Бенидорм…
€1,69 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
€750,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее, район Маскарат, провинция Ал…
€1,20 млн
Пентхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Пентхаус с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Площадь 254 м²
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
€595,000
Пентхаус 3 спальни с видом на море в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на море
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 24
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В PLAYA DE PONIENTE DE BENIDORM !!! Дома с 2, 3 и 4 сп…
€1,12 млн
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 214 м²
Роскошный пентхаус с видом на море в Бенидорме
€2,65 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 108 m2.Garden: 65 m2, 2 terraces: 82 m2.Orientation - south.New…
€619,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
Роскошный таунхаус возле моря в Villajoyosa - QUA117742 2 спальни, 3 ванные комнаты. Коврова…
€492,500
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Новые апартаменты в Villajoyosa, до моря 170 м - QUA117740 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площ…
€564,500
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Современные новые апартаменты в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8648 3 спальни, 3 ванные ко…
€623,500
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Роскошные апартаменты в Villajoyosa, Коста Бланка, Испания - QUA8643 2 спальни, 2 ванные ком…
€619,500
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Комфортабельные апартаменты у моря в Villajoyosa - QUA8640 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковр…
€551,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Элитные апартаменты в Villajoyosa, до моря 170 м - QUA8624 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площ…
€584,500
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Современные новые апартаменты в Villajoyosa, 3 спальни, 99 м2 - QUA8623 3 спальни, 2 ванные …
€550,000

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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