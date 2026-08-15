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Пентхаусы с бассейном в Марине-Бахе, Испания

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Бенидорм
15
Вильяхойоса
48
Ла-Нусия
31
Альтеа
6
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18 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 1/3
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с просторной террасой на крыше, бассейном и спортзалом,…
$484,950
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Альтеа, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 342 м²
Этаж 4/4
Элитный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на море, р…
$2,43 млн
НДС
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Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Площадь 102 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$445,281
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Пентхаус 4 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Пентхаус 4 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 4
Большой пентхаус с крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа-салоном и большой те…
$981,400
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 3/3
Современный пентхаус с большой террасой на крыше, бассейнами, детской площадкой и площадкой …
$371,276
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус 5 комнат
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 8/8
Роскошный просторный пентхаус с частной террасой на крыше, потрясающим панорамным видом на м…
$744,881
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 5/5
Потрясающий пентхаус с огромной террасой на крыше, тренажерным залом, социальным клубом расп…
$460,018
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Бенидорм, Испания
Пентхаус 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2
Эксклюзивный двухуровневый пентхаус высокого класса с частным бассейном, большой террасой и …
$1,64 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 2
Роскошный пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, бассейнами, спор…
$426,043
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Этаж 8/8
Современный пентхаус с частной террасой на крыше, потрясающим панорамным видом на море, подо…
$727,423
НДС
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Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Площадь 267 м²
Море, гольф и жизнь Бенидорма, все можно насладиться в Eagle Tower. Привилегированное место,…
$855,873
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Пентхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Этаж 1/3
Премиальный дуплекс на верхнем этаже с потрясающей террасой на крыше, бассейном и панорамным…
$506,864
НДС
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Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Площадь 201 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$738,319
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Пентхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 4/4
Потрясающий современный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и фитнес-центр…
$608,908
НДС
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Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Площадь 107 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$440,702
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Пентхаус 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 34/34
Большой элитный пентхаус под ключ с потрясающим видом на море, большой террасой на крыше, вн…
$1,11 млн
НДС
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Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Площадь 128 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$555,170
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Пентхаус 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Этаж 24/25
Элитный пентхаус под ключ с большой солнечной террасой, потрясающим видом на море и множеств…
$1,21 млн
НДС
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Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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