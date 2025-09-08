Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Поле для гольфа

Пентхаусы около гольф-клуба в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
16
la Vila Joiosa Villajoyosa
32
Altea
4
8 объектов найдено
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
Роскошный таунхаус возле моря в Villajoyosa - QUA117742 2 спальни, 3 ванные комнаты. Коврова…
$534,240
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Современные новые апартаменты в Villajoyosa, 3 спальни, 99 м2 - QUA8623 3 спальни, 2 ванные …
$596,613
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Современные новые апартаменты в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8648 3 спальни, 3 ванные ко…
$676,342
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 108 m2.Garden: 65 m2, 2 terraces: 82 m2.Orientation - south.New…
$669,561
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Комфортабельные апартаменты у моря в Villajoyosa - QUA8640 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковр…
$597,698
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Новые апартаменты в Villajoyosa, до моря 170 м - QUA117740 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площ…
$612,342
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Роскошные апартаменты в Villajoyosa, Коста Бланка, Испания - QUA8643 2 спальни, 2 ванные ком…
$672,003
Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Элитные апартаменты в Villajoyosa, до моря 170 м - QUA8624 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площ…
$634,037
Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
