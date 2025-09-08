Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Гараж

Пентхаусы с гаражом в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
16
la Vila Joiosa Villajoyosa
32
Altea
4
Пентхаус 2 комнаты в Altea, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Altea, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/5
Эта элегантная резиденция в Альтее — идеальное место для тех, кто мечтает о жизни у моря. Вс…
$1,13 млн
Пентхаус 1 комната в Altea, Испания
Пентхаус 1 комната
Altea, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Современные апартаменты находятся в тихом жилом районе очаровательного города Альтеа на побе…
$562,934
Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с садом
с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
