Пентхаусы с садом в Марине-Бахе, Испания

2 объекта найдено
Пентхаус в Finestrat, Испания
Пентхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Жилой комплекс с 21 эксклюзивным домом состоит из 8 этажей и имеет общий сад с пейзажным бас…
$529,379
Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
Новые квартиры с отличными зонами общего пользования в Бенидорме Море и природа как фон …
$931,101
Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

