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Виллы возле озера в Марине-Альте, Испания

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2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Teulada, Испания
Вилла 7 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 750 м²
Эта вилла — проект потрясающих форм, внешних пространств, спроектированных в гармонии с окру…
$2,30 млн
НДС
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Вилла 7 комнат в Teulada, Испания
Вилла 7 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 850 м²
Мы видим эту виллу как виллу с современной архитектурой, с открытыми пространствами, большим…
$2,72 млн
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
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Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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