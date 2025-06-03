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Виллы с бассейном в Марине-Альте, Испания

Кальпе
89
Xabia Javea
22
Denia
14
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5 объектов найдено
Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 388 м²
Уникальный проект для одного из последних доступных участков в Энсинасе, объединенной террит…
$1,18 млн
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Вилла 5 комнат в Кальпе, Испания
Вилла 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
💎 Королевская Вилла создана для Вас!  📍локация -  Канута де Ифач, Кальпе!  Эта великолепная…
$1,61 млн
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Зарубежная недвижимость
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Вилла в Lliber, Испания
Вилла
Lliber, Испания
Площадь 291 м²
Естественная красота окружающей среды коллекции Airen требовала архитектуры, которая поддерж…
$1,02 млн
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Villa for sale in Denia, Costa Blanca The house is located in a residential area at the foot…
$871,272
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 770 м²
В Cumbre del Sol Residential Resort мы создаем виллы для любого образа жизни. Вам просто нуж…
$3,06 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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