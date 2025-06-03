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Виллы около гольф-клуба в Марине-Альте, Испания

Кальпе
89
Xabia Javea
22
Denia
14
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2 объекта найдено
Вилла в Pedreguer, Испания
Вилла
Pedreguer, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Exclusive villa in La Sella Golf, Denia, Costa Blanca A magnificent home in a private urbani…
$1,03 млн
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Вилла в Pedreguer, Испания
Вилла
Pedreguer, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Luxury villa in La Sella, Pedreguer, Costa Blanca Fantastic home located in a privileged env…
$1,58 млн
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Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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