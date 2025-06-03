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Виллы на берегу моря в Марине-Альте, Испания

Кальпе
89
Xabia Javea
22
Denia
14
Вилла Удалить
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15 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Кальпе, Испания
Вилла 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 349 м²
Отдельная роскошная вилла с видом на море в Кальпе. Роскошная вилла в Кальпе спроектирована …
$1,70 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Красивая вилла в Кальпе, 4 спальни - SSP119543 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковра: 1…
$1,84 млн
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Вилла 5 комнат в Бениса, Испания
Вилла 5 комнат
Бениса, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Этаж 4/4
Изысканная вилла с 4 спальнями и потрясающим видом на море в Бениссе, Аликанте Эта роскошная…
$2,84 млн
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Вилла 5 комнат в Кальпе, Испания
Вилла 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
💎 Королевская Вилла создана для Вас!  📍локация -  Канута де Ифач, Кальпе!  Эта великолепная…
$1,61 млн
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Вилла 6 комнат в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 6 комнат
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Великолепная вилла с 4 спальнями в Бенитачеле, Аликанте Эта роскошная отдельно стоящая вилла…
$3,02 млн
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Вилла 5 комнат в Кальпе, Испания
Вилла 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Современная отдельная вилла c 4 спальнями рядом с пляжем в Кальпе, Аликанте, Коста-Бланка Эт…
$1,53 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Роскошная вилла с видом на Пеньон-дель-Ифах в Кальпе, Коста-Бланка Расположен в непосредстве…
$1,85 млн
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Вилла 4 комнаты в Teulada, Испания
Вилла 4 комнаты
Teulada, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
* Гостиная. * Большая кухня-столовая. * Бассейн 15 х 5 метров. * Открытая терраса с…
$3,96 млн
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Вилла 5 комнат в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 5 комнат
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 414 м²
Роскошная вилла с 4 спальнями и панорамным видом в Монте-Олимпо, Бенитачель Эта потрясающая …
$1,29 млн
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Двухквартирная вилла в Тоссал Грос, Дения, Коста Бланка. Наслаждайтесь жизнью в Tossal Gross…
$477,618
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Вилла в Xabia Javea, Испания
Вилла
Xabia Javea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Новая вилла с частным бассейном в Javea - FG118766 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковр…
$1,49 млн
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Вилла 4 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Роскошная вилла с 3 спальнями в Монте-Олимпо, Хавеа, в престижном месте Эта потрясающая отде…
$827,026
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Вилла 5 комнат в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 5 комнат
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 613 м²
Количество этажей 2
Строящаяся Вилла с Видом на Море в Бенитачеле, Аликанте. Роскошная вилла с видом на море на …
$2,01 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 288 м²
Комфортабельная вилла в Кальпе, Испания - SSP119542 3 спальни, 5 ванных комнат. Площадь ковр…
$3,47 млн
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Вилла 4 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 615 м²
Количество этажей 2
Современная Вилла в Бенитачеле, Аликанте, Коста-Бланка. Вилла находится в Бенитачеле – прибр…
$1,93 млн
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Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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