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Виллы с гаражом в Марине-Альте, Испания

Кальпе
89
Xabia Javea
22
Denia
14
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54 объекта найдено
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Эти двухэтажные современные виллы, расположенные на независимых участках в Кальпе, тщательно…
$890,461
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Villa in Cumbres del Sol, Benitachell, Costa Blanca The villa is distributed over three floo…
$2,64 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Project of villa in Calpe, Costa Blanca This magnificent residence is spread over two floors…
$2,07 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 414 м²
Luxury villa in Cumbres del Sol, Benitachell, Costa Blanca House with private pool and sea v…
$1,90 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Residential Complex in Benissa, Costa Blanca North 5 homes specifically designed and adapted…
$856,006
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 453 м²
New build villa in Calpe, Costa Blanca The house has been planned on one floor, which makes …
$926,885
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Residential Complex in Benissa, Costa Blanca North 5 homes specifically designed and adapted…
$856,006
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 951 м²
Exclusive villa in Raco Galeno, Benissa, Costa Blanca Three bedrooms en suite, plus an impre…
$3,48 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 613 м²
Вилла Brise del Mar расположена в жилом районе Кумбре дель Соль, в районе Джазминес. Этот жи…
$2,09 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 615 м²
Великолепная вилла на продажу в Бениссе, Коста Бланка, Аликанте. Уникальный дом с 4 спальням…
$2,14 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 693 м²
На участке № 244 Жилых Джазминов мы обнаруживаем На участке 244 жилой площади Джазминес мы о…
$3,12 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Luxury villa in La Fustera, Benissa, Costa Blanca The main floor is set up to be the heart o…
$1,30 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 147 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Коста Бланка Недвижимость огромных размеров, расположен…
$4,23 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
Кумбре дель Соль, на севере Коста Бланки, предлагает уникальный жилой район, откуда открывае…
$2,25 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
Эта замечательная вилла выставлена на продажу для большой семьи. Он расположен в одном из са…
$1,02 млн
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Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
This wonderful villa with remarkable sea views is only a 3 minute drive to the beach, marina…
$2,06 млн
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Вилла в Denia, Испания
Вилла
Denia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Продается вилла в средиземноморском стиле с панорамным видом на Дения и море. Она расположен…
$548,909
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 388 м²
Уникальный проект для одного из последних доступных участков в Энсинасе, объединенной террит…
$1,18 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Xabia Javea, Испания
Вилла
Xabia Javea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Современный дом рядом с морем в Javea - GEO5833 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковра: …
$786,444
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 770 м²
Luxury villa in Cumbres del Sol, Costa Blanca In the Cumbre del Sol Residential area, we cre…
$3,04 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Эта фантастическая новая вилла использует авангардный дизайн и высококачественные строительн…
$1,67 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 448 м²
Villa project for sale in Calpe, Costa Blanca The house is built on one floor, which makes t…
$894,172
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Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 568 м²
Luxury villa in El Portet, Moraira, Costa Blanca You will access the house from the dead end…
$3,54 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 783 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Коста Бланка Если есть дом, который выделяется своим ди…
$2,97 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 401 м²
Вилла Марблау - это эксклюзивная недвижимость с большой?просторные номера, где приятно прини…
$5,69 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 568 м²
This stunning villa in Benissa (Costa Blanca) offers breathtaking panoramic views of the bay…
$4,14 млн
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Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Rustic Villa for sale in Moraira, Costa Blanca This Mediterranean-style house has 3 floors t…
$1,85 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Роскошная вилла с видом на Пеньон-дель-Ифах в Кальпе, Коста-Бланка Расположен в непосредстве…
$1,85 млн
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Вилла в Lliber, Испания
Вилла
Lliber, Испания
Площадь 291 м²
Естественная красота окружающей среды коллекции Airen требовала архитектуры, которая поддерж…
$1,02 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
$1,71 млн
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Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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