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Виллы с бассейном в Алаканти, Испания

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Аликанте
16
Мучамель
40
el Campello
13
Sant Joan dAlacant
11
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5 объектов найдено
Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$539,317
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$539,317
Оставить заявку
Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
$1,16 млн
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Отличная независимая односемейная вилла с участком 911м - Mutxamel Tangel. !!! Недвижимость …
$767,461
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Вилла 9 комнат в Аликанте, Испания
Вилла 9 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 786 м²
Этаж 2/2
Готовая к ключу и роскошная элитная вилла с большой террасой на крыше, садом, огромным частн…
$2,78 млн
НДС
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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