ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Алаканти
Виллы
Виллы с бассейном в Алаканти, Испания
el Campello
35
Аликанте
25
Mutxamel
18
Sant Joan d Alacant
9
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
3
2
119 м²
€457,110
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
2
150 м²
38/45
Стильные Квартиры Рядом с Пляжем в Бенидорме, Аликанте Предлагаемые апартаменты находятся в …
€1,24 млн
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
2
1
66 м²
Продается трехэтажный двухквартирный дом с частным солярием, двумя террасами с разной ориент…
€148,501
Рекомендовать
Дом 4 спальни с патио
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
320 м²
Эксклюзивная вилла на Финестрат, Бенидорм. La Villa Consta de Salón de entrada con aseo de i…
€895,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, в хорошем состоянии
Торревьеха, Испания
3
2
60 м²
В Торребланке , одном из самых символичных районов Торревьехи , этот двухуровневый четырехкв…
€146,452
Рекомендовать
Дом 2 спальни с бассейном
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2
289 м²
Добро пожаловать в жилой комплекс, расположенный в живописном городке Бенитачель, который н…
€456,090
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Финестрат, Испания
4
5
260 м²
Роскошные виллы с 3 спальнями Комплекс Villas Miramar состоит из независимых вилл, расположе…
€1,32 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с лифтом, с кондиционером
Барселона, Испания
5
7
656 м²
Вилла в элитном районе города Барселона. Расположена в районе Педральбес, район частн…
€6,50 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
108 м²
Новые апартаменты с 3 спальнями рядом с морем в г. Сантьяго де ла Рибера, Мурсия. НОВЫЕ АПАР…
€199,634
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
3
320 м²
Современная вилла расположена в Бенисе, Коста-Бланка, Испания. Новое строительство. Дизайнер…
€661,771
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
l Alfas del Pi, Испания
2
2
73 м²
€171,534
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
5
2
530 м²
Продаётся дом в Mutxamel в районе Bonalba-Cotoveta. Общая площадь 530.00 м2, участок 100000 …
€1,04 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Алаканти, Испания
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL