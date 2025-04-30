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Виллы с гаражом в Алаканти, Испания

Аликанте
16
Mutxamel
31
el Campello
13
Sant Joan dAlacant
9
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9 объектов найдено
Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
$1,04 млн
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 251 м²
Продается вилла в Ла Фонте, участок 372 м2, общая площадь 250,46 м2 и внутренняя жилая площа…
$710,936
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Busot, Испания
Вилла
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Villa for sale in Busot, Alicante, Costa Blanca Detached house consisting of a basement and …
$430,729
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$523,051
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$523,051
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла 3 комнаты в Аликанте, Испания
Вилла 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Изысканная вилла с тремя спальнями в Аликанте, Испания Добро пожаловать в ваш роскошный у…
$397,251
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 239 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$625,387
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 720 м²
Villa for sale in Vistahermosa, Alicante This majestic villa of 769 m2 built on a plot of 1,…
$1,84 млн
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…
$2,45 млн
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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