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Виллы на берегу моря в Алаканти, Испания

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Аликанте
16
Мучамель
40
el Campello
13
Sant Joan dAlacant
11
Вилла Удалить
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4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Мучамель, Испания
Вилла 4 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Отдельностоящие виллы с 3 спальнями и видом на море в Мучамеле, Аликанте Виллы расположены в…
$653,343
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 спальни, 3 ванные комнатыПостроенная площадь: 265 м2Полезная площадь: 241 м2Размер участка…
$1,22 млн
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Вилла 9 комнат в Аликанте, Испания
Вилла 9 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 786 м²
Этаж 2/2
Готовая к ключу и роскошная элитная вилла с большой террасой на крыше, садом, огромным частн…
$2,78 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Аликанте, Испания
Вилла 6 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Представляем вам виллу 131,73 квадратных метров, роскошное жилище, расположенное в самом сер…
$220,748
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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