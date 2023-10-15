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Виллы с видом на море в Алаканти, Испания

el Campello
35
Аликанте
25
Mutxamel
18
Sant Joan d Alacant
9
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15 объектов найдено
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с общественным бассейном в Аликанте, Испания
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с общественным бассейном
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Отдельно стоящие дома в Кабо Уэртас, Коста Бланка 9 Размещений, расположенных в уникальной с…
€1,33 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы Люкс-Класса с Видом на Море в Плайя-де-Сан-Хуан, Аликанте Предлагаемые на пр…
€1,98 млн
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с полем для гольфа в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с полем для гольфа
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
€859,900
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Pueblo Acantilado-Lanuza. Общая площадь 320.00 м2, уча…
€389,000
Вилла 5 спален с лифтом, с видом на море, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 5 спален с лифтом, с видом на море, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 572 м²
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Campello. Общая площадь 572.00 м2, участок 1100 м2, до…
€682,000
Вилла 3 спальни с лифтом, с видом на море, с подвалом в Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни с лифтом, с видом на море, с подвалом
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 429 м²
Этаж 1
Эксклюзивные особняки в нескольких метрах от первой линии пляжа Сан-Хуан-де-Аликанте Роскош…
€1,59 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в el Campello, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…
€2,25 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Отдельный дом в El Campello. Эти недавно построенные виллы с 3 спальнями расположены всего в…
€328,900
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошные виллы в нескольких метрах от моря в Эль Кампельо. Они состоят из 3 спален и 3 ван…
€465,700
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Роскошные виллы в нескольких метрах от моря в Эль Кампельо. Они состоят из 3 спален и 3 ван…
€395,500
Вилла 5 спален с тренажерным залом, с сигнализацией, у моря в Аликанте, Испания
Вилла 5 спален с тренажерным залом, с сигнализацией, у моря
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Semi-detached villas for sale in Alicante, Costa Blanca Homes with 4, and 5 bedrooms, locate…
€600,000
Вилла 4 спальни с тренажерным залом, с сигнализацией, у моря в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни с тренажерным залом, с сигнализацией, у моря
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Двухквартирные виллы на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Дома с 4 и 5 спальнями, расположен…
€500,000
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Luxury villas in Cotoveta, Alicante They have a plot and private pool, 3 bedrooms, 2 bathroo…
€525,000
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Роскошные виллы в Котовете, Аликанте. У них есть участок и частный бассейн, спальни 3, ванны…
€495,000
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Роскошные виллы в Котовете, Аликанте. У них есть участок и частный бассейн, спальни 3, ванны…
€450,000

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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