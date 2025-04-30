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Виллы с террасой в Алаканти, Испания

Аликанте
16
Mutxamel
31
el Campello
13
Sant Joan dAlacant
9
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30 объектов найдено
Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Villa for sale in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive promotion of 29 chalets pa…
$567,036
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Вилла в Busot, Испания
Вилла
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
$554,748
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
New build villas in Bonalba Golf, Costa Blanca Independent houses with 2, 3 and 4 bedrooms. …
$507,061
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Вилла в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Вилла
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Загородный дом с 3 спальнями и большим участком недалеко от Сан-Хуана и Аликанте
$510,146
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Новые виллы у моря. Maran Villas-это жилой комплекс из 9 элегантных вилл, с 3 спальнями, 3 …
$629,156
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$560,493
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$714,247
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$724,061
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Дома расположены всего в 10 минутах от центра Аликанте, а также прекрасно связаны городской …
$509,704
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Виллы с 3 спальнями 23 отдельно стоящих виллы с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами. Эти про…
$361,542
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$538,684
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 251 м²
Продается вилла в Ла Фонте, участок 372 м2, общая площадь 250,46 м2 и внутренняя жилая площа…
$710,936
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Busot, Испания
Вилла
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Villa for sale in Busot, Alicante, Costa Blanca Detached house consisting of a basement and …
$430,729
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Villas with their own style and perfect proportions that make the most of the space in an or…
$735,004
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MENINA GROUP
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$523,051
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Semi-detached houses in Cabo Huertas, Costa Blanca 9 homes located in a unique environment, …
$1,45 млн
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
New build villas in Bonalba Golf, Costa Blanca Independent houses with 2, 3 and 4 bedrooms. …
$708,795
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$523,051
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
This beautiful property has been designed in a modern, elegant and functional style, perfect…
$576,026
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MENINA GROUP
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Вилла в Busot, Испания
Вилла
Busot, Испания
Площадь 240 м²
Real Estate Casamayor представляет этот новый строительный город в зоне Бональба: современны…
$882,625
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Продается двухквартирная вилла в Алмаджаде, Мухамиэль. Этот красивый двухквартирный дом рас…
$430,729
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Вилла в Busot, Испания
Вилла
Busot, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Современные двухквартирные виллы с 2 спальнями в Бусоте, недалеко от Аликанте и Плайя-де-Сан…
$220,761
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$582,302
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
New build villas in Bonalba Golf, Costa Blanca Independent houses with 2, 3 and 4 bedrooms. …
$338,040
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
New build villas in Bonalba Golf, Costa Blanca Independent houses with 2, 3 and 4 bedrooms. …
$430,729
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Престижный район города Сан Хуан. На выбор виллы в пешей доступности к пляжу, расположены вс…
$681,051
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 239 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$625,387
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Виллы с 3 спальнями 23 отдельно стоящих виллы с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами. Эти про…
$832,542
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 720 м²
Villa for sale in Vistahermosa, Alicante This majestic villa of 769 m2 built on a plot of 1,…
$1,84 млн
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…
$2,45 млн
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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