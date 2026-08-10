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Виллы с видом на горы в Алаканти, Испания

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Аликанте
16
Мучамель
40
el Campello
13
Sant Joan dAlacant
11
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2 объекта найдено
Вилла 9 комнат в Аликанте, Испания
Вилла 9 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 786 м²
Этаж 2/2
Готовая к ключу и роскошная элитная вилла с большой террасой на крыше, садом, огромным частн…
$2,78 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Аликанте, Испания
Вилла 6 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Представляем вам виллу 131,73 квадратных метров, роскошное жилище, расположенное в самом сер…
$220,748
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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