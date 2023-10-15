Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Алаканти
  5. Виллы

Виллы с видом на горы в Алаканти, Испания

el Campello
35
Аликанте
25
Mutxamel
18
Sant Joan d Alacant
9
Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Busot, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Busot, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Этаж 3/3
Роскошная Вилла в Бусоте, Аликанте, Коста-Бланка Вилла находится в Бусоте – городке, располо…
€495,000
Вилла 3 спальни с видом на горы в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с видом на горы
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
€440,000

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти