Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жирона
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома на берегу моря в Жироне, Испания

Льорет-де-Мар
96
Бланес
35
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
28
Кастель-Пладжа-де-Аро
22
Показать больше
26 объектов найдено
Шале 5 комнат в Santa Maria de Llorell, Испания
Шале 5 комнат
Santa Maria de Llorell, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Количество этажей 2
СКАЗОЧНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ТОССА-ДЕ-МАР  Фантастический современный дом с …
$2,73 млн
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Serrabrava, Испания
Вилла 9 комнат
Serrabrava, Испания
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ДВОЙНЫМ УЧАСТКОМ И КРАСИВЫМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ГОРЫ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  …
$694,566
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Бланес, Испания
Вилла 6 комнат
Бланес, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
ОТЛИЧНЫЙ ДОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ НА МОРЕ В УРБАНИЗАЦИИ КАЛА-САН-ФРАНЦЕС…
$1,71 млн
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Шале 6 комнат в Canyelles, Испания
Шале 6 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожаловать в дом вашей …
$1,34 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Бланес, Испания
Вилла 5 комнат
Бланес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 473 м²
Количество этажей 2
ДОМ С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА- КРИСТИНА, БЛАНЕС  Это большой дом общей площа…
$802,483
Оставить заявку
Шале 4 комнаты в Serrabrava, Испания
Шале 4 комнаты
Serrabrava, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В СЕРРА-БРАВА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Общая площад…
$815,218
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24
Дуплекс 7 комнат в Serrabrava, Испания
Дуплекс 7 комнат
Serrabrava, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ И ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожал…
$561,738
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Serrabrava, Испания
Вилла 5 комнат
Serrabrava, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 877 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот…
$1,50 млн
Оставить заявку
Шале 4 комнаты в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 4 комнаты
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В РОКА ГРОССА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожаловать во …
$801,413
Оставить заявку
VernaVerna
Таунхаус 6 комнат в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус 6 комнат
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В НЕПРЕВЗОЙДЕННОМ РАЙОНЕ …
$1,25 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Canyelles, Испания
Вилла 6 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ГОРОДЕ ЛЬОРЕТ-ДЕ-…
$1,93 млн
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Tossa de Mar, Испания
Дом 6 комнат
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Вилла в Tossa de Mar, CENTRO, продажа КРАСИВЫЙ ДОМ, РАЗДЕЛЕННЫЙ НА ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ КВАРТИ…
$505,435
Оставить заявку
Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 188 м²
Фантастическая вилла, расположенная в идиллическом месте на побережье Коста Брава, Кастель д…
$730,122
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Бланес, Испания
Вилла 4 комнаты
Бланес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В КАЛА САН ФРАНСЕСК, БЛАНЕС  Этот красивый дом общей площадь…
$1,93 млн
Оставить заявку
Шале 4 комнаты в Serrabrava, Испания
Шале 4 комнаты
Serrabrava, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ, НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот впеч…
$1,36 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Canyelles, Испания
Дом 5 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Это фантастический дом недавне…
$759,684
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла 6 комнат
Santa Cristina dAro, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 698 м²
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ 110 ГЕКТАР. ДВА ПЛЯЖА И УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ …
$4,29 млн
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Serrabrava, Испания
Дом 3 комнаты
Serrabrava, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С 3 СПАЛЬНЯМИ И ВИДОМ НА МОРЕ В СЕРРА БРАВА, ЛЛОРЕТ-ДЕ-МАР  Красивый дом с в…
$235,395
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Serrabrava, Испания
Вилла 8 комнат
Serrabrava, Испания
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 474 м²
Количество этажей 2
ЧУДЕСНЫЙ ДОМ С ПОТРЯСАЮЩИМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Это…
$570,653
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Canyelles, Испания
Дом 4 комнаты
Canyelles, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВИЛЛА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот к…
$1,01 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 7 комнат
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ СТИЛЕ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ  Этот сказочный дом…
$1,03 млн
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Serrabrava, Испания
Дом 8 комнат
Serrabrava, Испания
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Количество этажей 2
НЕВЕРОЯТНЫЙ ДОМ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ И ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эт…
$757,610
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Canyelles, Испания
Вилла 5 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В МОНТГОДЕ, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта красивая роскошная вилла была по…
$1,41 млн
Оставить заявку
Шале 6 комнат в Canyelles, Испания
Шале 6 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 402 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Откройте для се…
$1,68 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Tossa de Mar, Испания
Вилла 3 комнаты
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ ГОРОДА ТОССА-ДЕ-МАР, С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ЗАЛИВ…
$953,262
Оставить заявку
Шале 7 комнат в Canyelles, Испания
Шале 7 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛА- КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот красивый дом…
$904,131
Оставить заявку

Типы недвижимости в Жироне

виллы
шале
таунхаусы

Параметры недвижимости в Жироне, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти