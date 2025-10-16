Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жирона
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Жироне, Испания

Льорет-де-Мар
96
Бланес
35
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
28
Кастель-Пладжа-де-Аро
22
Показать больше
7 объектов найдено
Шале 6 комнат в Santa Maria de Llorell, Испания
Шале 6 комнат
Santa Maria de Llorell, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
СКАЗОЧНЫЙ ДОМ НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ В КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Очень красивый дом, построенны…
$854,377
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус 5 комнат
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Жилая площадь дома составляет около 138 м2. Площадь террас в общей сложности составляет 85 м…
$556,388
Оставить заявку
Шале 4 комнаты в Serrabrava, Испания
Шале 4 комнаты
Serrabrava, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ, НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот впеч…
$1,36 млн
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Вилла 6 комнат в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла 6 комнат
Santa Cristina dAro, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 698 м²
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ 110 ГЕКТАР. ДВА ПЛЯЖА И УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ …
$4,29 млн
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Serrabrava, Испания
Дом 3 комнаты
Serrabrava, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С 3 СПАЛЬНЯМИ И ВИДОМ НА МОРЕ В СЕРРА БРАВА, ЛЛОРЕТ-ДЕ-МАР  Красивый дом с в…
$235,395
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Serrabrava, Испания
Вилла 8 комнат
Serrabrava, Испания
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 474 м²
Количество этажей 2
ЧУДЕСНЫЙ ДОМ С ПОТРЯСАЮЩИМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Это…
$570,653
Оставить заявку
Century 21Century 21
Вилла 4 комнаты в Бланес, Испания
Вилла 4 комнаты
Бланес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА ГОРЫ И ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЙ ОТДЕЛКОЙ В БЛАНЕСЕ  Этот неверо…
$1,20 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Жироне

виллы
шале
таунхаусы

Параметры недвижимости в Жироне, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти