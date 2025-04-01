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Продажа домов с террасой в Жирона, Испания

Lower Emporda
64
Selva
54
Льорет-де-Мар
37
Кастель-Пладжа-де-Аро
25
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60 объектов найдено
Вилла с террасой, с садом, с парком в Caldes de Malavella, Испания
Вилла с террасой, с садом, с парком
Caldes de Malavella, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 37 000 м²
Фантастический фермерский дом, отремонтированный в 2005 году, с внушительной площадью 37 000…
$840,428
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 000 м²
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный на …
$9,05 млн
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Вилла с кондиционером, с террасой, с садом в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла с кондиционером, с террасой, с садом
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Великолепная современная вилла площадью 850 м2 в урбанизации Кала Сан-Франциско, расположенн…
$4,73 млн
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 432 м²
Роскошная вилла, расположенная в одной из лучших урбанизаций Сан-Фелиу-де-Гишольс в Ле Батер…
$2,57 млн
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Дом 10 спален в Bordils, Испания
Дом 10 спален
Bordils, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 980 м²
Продается комфортабельная усадьба 17 века с загородным отелем в Бордильс-де-Байш-Эмпорда Вел…
$1,68 млн
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Дом 6 спален в Monells, Испания
Дом 6 спален
Monells, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 12 м²
Деревенский дом, расположенный в очень тихом районе Крюйес-де-Баш-Эмпорда, с огороженной тер…
$1,46 млн
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Дом 7 спален в Pals, Испания
Дом 7 спален
Pals, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 м²
Продажа. Загородный Дом Baix Empordà Участок 2 га. Двухэтажный дом  400м2. Украшение ар-деко…
$1,26 млн
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Дом 9 спален в Cassa de la Selva, Испания
Дом 9 спален
Cassa de la Selva, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 50 м²
Отличная возможность приобрести по цене вне рынка фермерский дом в состоянии полной реставра…
Цена по запросу
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Вилла с кондиционером, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Вилла с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Villa located in the prestigious Torre Valentina urbanization in the town of Sant Antoni de …
$1,21 млн
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Вилла с кондиционером, с террасой, с садом в Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 563 м²
Впечатляющая вилла с видом на море, расположенный в 4 км (10 минут на машине) от великолепны…
Цена по запросу
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Дом 8 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 8 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 3 350 м²
Изолированный дом начала 1900 года с отдельным участком площадью 3350 м2, расположенный в ра…
$1,21 млн
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 3 717 м²
Уникальный и неповторимый особняк, расположенный в деноминации «С’Агаро Велл-Коста Брава» в …
$8,40 млн
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Вилла с кондиционером, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Вилла с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
High standing house in the heart of the Costa Brava, in one of the most prestigious urbaniza…
$3,17 млн
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Дом 6 спален в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 6 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 293 м²
Великолепная роскошная усадьба, отремонтированная изысканным и уникальным способом, с сохран…
$3,68 млн
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Дом 10 спален в Girones, Испания
Дом 10 спален
Girones, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 60 000 м²
Большой загородный дом в отличной и тихой урбанизации недалеко от города Жирона с площадью 1…
$2,94 млн
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Вилла с кондиционером, с террасой, с сигнализацией в Palafrugell, Испания
Вилла с кондиционером, с террасой, с сигнализацией
Palafrugell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 606 м²
Современная очень удобная 2-этажная вилла с лифтом и подвалом с гаражом расположена в 1 км о…
$1,11 млн
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Вилла с террасой, с садом, с парком в la Cellera de Ter, Испания
Вилла с террасой, с садом, с парком
la Cellera de Ter, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 9 640 м²
С участком 9640 м2 полностью огорожен, с выходом на общественный транспорт в 800 метрах и с …
$892,955
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 000 м²
Fantastic villa with sea views in one of the most prestigious and quiet urbanizations on the…
$4,23 млн
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Вилла с балконом, с мебелью, с террасой в Sils, Испания
Вилла с балконом, с мебелью, с террасой
Sils, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
К продаже предлагаются 2 ровных участка правильной формы на территории лучшего гольф-курорта…
$563,928
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Дом 6 спален в Girones, Испания
Дом 6 спален
Girones, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Фантастический особняк в одном из самых престижных районов Жироны. Всего в 5 минутах от цент…
$892,955
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Дом 5 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 791 м²
House on the seafront with spectacular views in Sant Feliu de Guixols, Costa Brava Exclusive…
$6,96 млн
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Вилла с кондиционером, с террасой, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла с кондиционером, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 805 м²
New construction villa of 225 m2 built with a plot of 805 m2. This property is located in th…
$2,43 млн
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Дом 10 спален в Navata, Испания
Дом 10 спален
Navata, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Каталонский дворянский дом с начала 18-го века всегда был частью наследия семьи, исторически…
$2,52 млн
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Дом 10 спален в Pla de l Estany, Испания
Дом 10 спален
Pla de l Estany, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 160 000 м²
Ферма состоит из 350 м2. При входе мы находим гостиную с камином, прихожую, туалет, столовую…
$1,28 млн
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Дом 4 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 м²
Великолепный фермерский дом в хорошем состоянии в городе Сан-Фелиу-де-Гишольс, эпицентре поб…
$2,00 млн
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Дом 4 спальни в Torre Valentina, Испания
Дом 4 спальни
Torre Valentina, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 720 м²
Роскошная современная вилла в 1,3 км от моря на прекрасном пляже Кала-Кристус между Плайя-де…
Цена по запросу
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Дом 10 спален в Castell d Aro, Испания
Дом 10 спален
Castell d Aro, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 4 400 м²
Великолепный фермерский дом в хорошем состоянии с участком 4400м2 в уютном городке Кастель д…
$627,169
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Дом в Vidreres, Испания
Дом
Vidreres, Испания
Площадь 24 000 м²
Традиционный каталонский фермерский дом (массив) с цокольным этажом, вторым этажом и мансард…
$2,63 млн
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Дом 4 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Дом с видом на море в Сагаро (Коста Брава), менее чем в 1 км от пляжа Сант Пол и с видом на …
$1,42 млн
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Вилла с кондиционером, с террасой, с садом в Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
Большая вилла с видом на море в городе Кастель-Плайя де Аро, на побережье Коста Брава. Эта ф…
$1,16 млн
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Типы недвижимости в Жирона

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Параметры недвижимости в Жирона, Испания

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