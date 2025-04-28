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Продажа домов с садом в Виналопо-Митхе, Испания

Aspe
14
15 объектов найдено
Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Площадь 128 м²
Alenda Golf находится в Коста Бланка, поле для гольфа находится всего в 3 минутах езды от до…
$428,674
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Площадь 128 м²
Alenda Golf находится в Коста Бланка, поле для гольфа находится всего в 3 минутах езды от до…
$417,303
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 128 м²
We present this beautiful independent villa of 108m2 (Possibility of house extension), desig…
$411,641
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Площадь 108 м²
Alenda Golf находится в Коста Бланка, поле для гольфа находится всего в 3 минутах езды от до…
$462,786
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 129 м²
Отдельная вилла площадью 128 м2 (Возможность расширения жилья), расположенная на первом этаж…
$281,270
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Площадь 108 м²
Alenda Golf находится в Коста Бланка, поле для гольфа находится всего в 3 минутах езды от до…
$460,512
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Площадь 129 м²
Alenda Golf находится в Коста Бланка, поле для гольфа находится всего в 3 минутах езды от до…
$471,883
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Таунхаус в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Таунхаусы с 3 спальнями Этот частный комплекс красивых таунхаусов с 3 спальнями комбинирует …
$217,975
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 128 м²
Мы представляем эту красивую отдельную виллу площадью 108 м2 (возможность расширения), спрое…
$380,377
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 108 м²
Отдельная вилла площадью 108 м2 (возможность расширения жилья), расположенная на первом этаж…
$255,321
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 129 м²
We present this beautiful independent villa of 108m2 (Possibility of house extension), desig…
$302,217
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Площадь 129 м²
Alenda Golf находится в Коста Бланка, поле для гольфа находится всего в 3 минутах езды от до…
$492,350
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Шале в Petrer, Испания
Шале
Petrer, Испания
Площадь 345 м²
Casamayor представляет это эксклюзивное поместье в Эльде у подножия горы Пенья-дель-Соль. От…
$822,311
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Площадь 128 м²
Alenda Golf находится в Коста Бланка, поле для гольфа находится всего в 3 минутах езды от до…
$409,344
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Площадь 128 м²
Alenda Golf находится в Коста Бланка, поле для гольфа находится всего в 3 минутах езды от до…
$420,715
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Типы недвижимости в Виналопо-Митхе

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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