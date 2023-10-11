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Дома с бассейном в Виналопо-Митха, Испания

Aspe
9
5 объектов найдено
Дом 3 спальни с бассейном в Новельда, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Новельда, Испания
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
€469,000
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 126 м²
ОписаниеПродажа роскошной Виллы у моря в Аликанте!Местонахождение: самый престижный район Ал…
€5,00 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
ОписаниеОтличная вилла с большим участком 1.6 га в Аликанте 790.000 евро !!!Месторасположени…
€790,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 013 м²
ОписаниеПросторная и красивая Вилла на берегу моря, в престижном жилом районе Аликанте в Исп…
€3,30 млн
Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 600 м²
ОписаниеСамый роскошный дом в Аликанте: цена снижена с 4,0 млн.€ до 3,195 млн. для быстрой п…
€3,20 млн

Типы недвижимости в Виналопо-Митха

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таунхаусы

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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