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Дома с бассейном в Виналопо-Митхе, Испания

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Aspe
40
13 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла 4 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Элегантная вилла с большой террасой, садом и частным бассейном, расположенная на огромном уч…
$416 570
НДС
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Дом 3 спальни в Aspe, Испания
Дом 3 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Расположенные в спокойной сельской местности Аспе, Аликанте, эти роскошные 3-комнатные отдел…
$263 349
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Вилла 4 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла 4 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Современная вилла с большой террасой, садом и частным бассейном в окружении природы Срок сда…
$359 137
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном, расположенный рядом с полем…
$422 287
НДС
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Вилла 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Потрясающая вилла с большой террасой, садом и частным бассейном, расположенная рядом с полем…
$349 449
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Вилла 4 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла 4 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Привлекательная вилла с большой террасой, садом и частным бассейном в окружении природы С…
$283 563
НДС
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Вилла 4 комнаты в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла 4 комнаты
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Роскошная вилла с большой террасой, садом и частным бассейном, расположенная на огромном уча…
$378 643
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Вилла 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Великолепная вилла с большой террасой, садом и частным бассейном, расположенная рядом с поле…
$367 169
НДС
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Вилла 4 комнаты в Aspe, Испания
Вилла 4 комнаты
Aspe, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Фантастическая вилла с большой террасой, садом и частным бассейном в окружении природы Ср…
$281 114
НДС
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Вилла 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Великолепная вилла с большой террасой, садом и частным бассейном, расположенная рядом с поле…
$343 683
НДС
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Вилла 7 комнат в Aspe, Испания
Вилла 7 комнат
Aspe, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Привлекательная вилла с частным бассейном, большой террасой и садом, расположенная в привиле…
$413 192
НДС
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Вилла 7 комнат в Aspe, Испания
Вилла 7 комнат
Aspe, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Потрясающая вилла с частным бассейном, большой террасой и садом, расположенная в привилегиро…
$426 834
НДС
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Вилла 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Вилла премиум-класса с большой террасой, садом и частным бассейном, расположенная рядом с по…
$380 588
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Типы недвижимости в Виналопо-Митхе

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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