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Продажа домов с террасой в Виналопо-Митхе, Испания

Aspe
14
16 объектов найдено
Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Террасные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте. Наши виллы состоят из двух двухквартирных коллект…
$405,649
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Бунгало в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Бунгало
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Просторные бунгало на верхнем этаже с 3 спальнями и солярием в сельской местности в Ондон-де…
$223,597
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Вилла в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Современные шале с 3 спальнями в долине Ондон . Современные шале с 3 спальнями в долине Ондо…
$266,580
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИНОСО Новые виллы в Пиносо. Одноэтажная вилла построена на участке площадью 1…
$266,580
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Дом 4 спальни в Aspe, Испания
Дом 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Просторный загородный дом с 4 спальнями в Аспе . Просторная 4-спальная вилла недалеко от гор…
$280,117
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Таунхаус в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Новое строительство двухквартирных домов в Аликанте в Монфорте дель Сид ( Эльче ) возле поля…
$236,858
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Magnificent villa in Font del Llop, Alicante, Costa Blanca A luxurious property located on a…
$1,74 млн
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПИНОСО Новые виллы в Пиносо. Одноэтажная вилла построена на участке площадью 1…
$270,745
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Дом 3 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Строящийся современный загородный дом для покупателя в Пиносо . Строящийся загородный дом не…
$402,994
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Таунхаус в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Таунхаусы с 3 спальнями Этот частный комплекс красивых таунхаусов с 3 спальнями комбинирует …
$217,975
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Новые роскошные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте Наши виллы состоят из двух коллективных домо…
$659,724
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Бунгало в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Бунгало
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Просторные бунгало на первом этаже с 3 спальнями в сельской местности в Ондон-де-лас-Ньевес.…
$205,918
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Вилла в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Шале с 3 спальнями в сельской местности в Ондон-де-лас-Ньевес. Шале в современном стиле с 3 …
$372,014
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Шале с 3 спальнями в сельской местности в Пиносо. Шале нового строительства в сельской местн…
$518,581
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Шале в Petrer, Испания
Шале
Petrer, Испания
Площадь 345 м²
Casamayor представляет это эксклюзивное поместье в Эльде у подножия горы Пенья-дель-Соль. От…
$822,311
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Откройте для себя это впечатляющее развитие восьми отдельных домов на одну семью, расположен…
$404,163
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Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
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Типы недвижимости в Виналопо-Митхе

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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