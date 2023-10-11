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Дома с видом на горы в Виналопо-Митха, Испания

Aspe
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Новое строительство двухквартирных домов в Аликанте в Монфорте дель Сид ( Эльче ) возле поля…
€220,000
Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 600 м²
ОписаниеСамый роскошный дом в Аликанте: цена снижена с 4,0 млн.€ до 3,195 млн. для быстрой п…
€3,20 млн

Типы недвижимости в Виналопо-Митха

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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