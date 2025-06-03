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Бунгало с видом на горы в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
164
Orihuela
60
Pilar de la Horadada
200
Rojales
46
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4 объекта найдено
Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$230,399
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Апартаменты Residencial находятся в 800 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом с сос…
$426,345
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Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$236,858
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Площадь 179 м²
Эти роскошные двухкомнатные апартаменты в Торревьехе, на Коста-Бланка, предлагают современно…
$301,509
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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