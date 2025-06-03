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Бунгало с террасой в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
164
Orihuela
60
Pilar de la Horadada
200
Rojales
46
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96 объектов найдено
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Красивое бунгало в урбанизации Торрета I всего в 100 метрах от нескольких услуг, таких как т…
$99,330
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Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$230,399
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$259,360
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Бунгало в Algorfa, Испания
Бунгало
Algorfa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛА ФИНКА ГОЛЬФ Новый жилой комплекс из бунгало и таунхаусов в Ла Финк…
$258,557
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
БУНГАЛО КВАРТИРЫ В ВИСТАБЕЛЛА Новый жилой комплекс современных бунгало в Вистабелле. Бунгало…
$236,858
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка - GDO7737 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая…
$258,171
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Новый жилой комплекс в Лос Балконес (Торревьеха) Это эксклюзивный жилой комплекс, состоящий …
$296,073
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Бунгало на первом этаже на углу с террасой 35 м2 в Торребланке , Торревьеха. Бунгало находит…
$118,322
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja - AGI115458 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь…
$216,408
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный дом с 28 бунгало …
$260,437
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$237,827
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$269,050
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Новый Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115468 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковр…
$205,560
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ИЗ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТОВ В ПИЛАР ДЕ ЛА ГОРАДАДА Новый жилой комплекс из…
$242,134
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja, площадь 128 м2 - AGI115462 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$216,408
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Современный новый бунгало в Ориуэла Коста - OP7185 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковр…
$162,713
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Новый жилой комплекс, состоящий из 136 роскошных домов, построенных из высококачественных ма…
$258,283
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$322,881
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Бунгало в Torrevieha, Испания - AGI115459 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 71 …
$194,713
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115469 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 128 …
$227,255
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
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$214,249
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Комфортабельные апартаменты в Guardamar del Segura, 2 спальни - DI6364 2 спальни, 2 ванные к…
$196,882
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В СЬЮДАД КЕСАДА. . Новый жилой двухэтажный комплекс из бунгало-апа…
$316,531
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$275,509
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Продается бунгало на первом этаже с двумя квартирами , каждая с отдельным входом в Торре ла …
$263,774
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
ЖИЛОЕ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В LOS BALCONES (ТОРРЕВЬЕХА) Фантастический новый проект строитель…
$268,081
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Продается бунгало на первом этаже в районе Торрета 2, недалеко от торгового центра Habaneras…
$70,519
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 191 m2.Solarium: 79 m2, useful area: 112 m2.New Build.There is …
$253,114
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Новый Бунгало в Торревьеха - AGI5748 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 120 m2.Bung…
$201,221
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Бунгало в Dehesa de Campoamor, Испания
Бунгало
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
$290,582
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

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с видом на озеро
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