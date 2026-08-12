Коста-дель-Соль — это регион Испании, в котором находятся популярные среди туристов города Малага, Марбелья и Эстепона. Продажа домов в Коста-дель-Соль растет, и по итогам 2024 года спрос увеличился на 12%. Тенденция будет сохраняться, так как регион все больше ориентируется на иностранных инвесторов.
Особенности покупки домов и вилл в Коста-дель-Соль
Купить виллу в Коста-дель-Соль нетрудно, но что еще проще — получить вместе с ним бассейн, сад с пальмами и оливковыми деревьями, а также зоны барбекю. В элитных проектах участки достигают 3000 м².
Другие преимущества покупки домов в Коста-дель-Соль:
- Энергоэффективность. Новостройки соответствуют нормам ЕС по энергоэффективности (класс А/В), включая солнечные панели и системы умного дома.
- Близость к гольф-полям и пляжам. Регион насчитывает 45% всех гольф-полей Андалусии. Дома чаще всего находятся максимум в 500 м от моря.
- Юридическая прозрачность. Покупка требует NIE, проверки титула собственности (Nota Simple) и уплаты налога ITP (7% для вторички) или IVA (10% для новостроек).
Цены на дома в Коста-дель-Соль
За 2022–2024 годы рынок вырос: средняя стоимость дома в Коста-дель-Соль увеличилась с 1977 €/м² в 2022 до 2289 €/м² в 2023-м (+7,6%) и до 4348 €/м² в 2024 году (+9,3%). В 2025 году прогнозируется рост на 5–7% из-за дефицита земли под застройку в Марбелье и Эстепоне. Основные факторы: площадь, вид на море, наличие придомовой территории и близость к инфраструктуре (гольф, марины, школы).
Средняя цена на дома в Коста-дель-Соль:
|Тип дома
|Средняя цена 2022 (€/м²)
|
Средняя цена 2023 (€/м²)
|Средняя цена 2024 (€/м²)
|Вилла
|2600
|2900
|3300
|Замок
|3200+
|3600+
|4200+
|Коттедж
|1900
|2100
|2400
|Таунхаус
|2100
|2300
|2600
|Шале
|2300
|2500
|2800
|Дуплекс
|2000
|2200
|2500
|Бунгало
|1800
|2000
|2300
|Дом у моря
|3000
|3300
|3700
Популярные районы Коста-дель-Соль для покупки дома
Самым популярным городом является Марбелья. Это центр люксовой недвижимости с 60-тиметровой гаванью для яхт. Здесь находится 30+ гольф-полей и рестораны со звездами Michelin, однако цена за дом начинается от €600,000.
Также популярны:
- Эстепона. Пляжи с голубым флагом, фермерские рынки, новая набережная. Цены: от €350,000.
- Фуэнхирола. Оживленный район с 7 км пляжей, международными школами и удобным сообщением с Малагой (30 мин на поезде). Цены: от €280,000.
- Бенаавис. Горная зона с закрытыми жилыми комплексами и видами на море. Цены: от €500,000.