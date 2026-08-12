Коста-дель-Соль — это регион Испании, в котором находятся популярные среди туристов города Малага, Марбелья и Эстепона. Продажа домов в Коста-дель-Соль растет, и по итогам 2024 года спрос увеличился на 12%. Тенденция будет сохраняться, так как регион все больше ориентируется на иностранных инвесторов.

Особенности покупки домов и вилл в Коста-дель-Соль

Купить виллу в Коста-дель-Соль нетрудно, но что еще проще — получить вместе с ним бассейн, сад с пальмами и оливковыми деревьями, а также зоны барбекю. В элитных проектах участки достигают 3000 м².

Другие преимущества покупки домов в Коста-дель-Соль:

Энергоэффективность. Новостройки соответствуют нормам ЕС по энергоэффективности (класс А/В), включая солнечные панели и системы умного дома.

Новостройки соответствуют нормам ЕС по энергоэффективности (класс А/В), включая солнечные панели и системы умного дома. Близость к гольф-полям и пляжам. Регион насчитывает 45% всех гольф-полей Андалусии. Дома чаще всего находятся максимум в 500 м от моря.

Регион насчитывает 45% всех гольф-полей Андалусии. Дома чаще всего находятся максимум в 500 м от моря. Юридическая прозрачность. Покупка требует NIE, проверки титула собственности (Nota Simple) и уплаты налога ITP (7% для вторички) или IVA (10% для новостроек).

Цены на дома в Коста-дель-Соль

За 2022–2024 годы рынок вырос: средняя стоимость дома в Коста-дель-Соль увеличилась с 1977 €/м² в 2022 до 2289 €/м² в 2023-м (+7,6%) и до 4348 €/м² в 2024 году (+9,3%). В 2025 году прогнозируется рост на 5–7% из-за дефицита земли под застройку в Марбелье и Эстепоне. Основные факторы: площадь, вид на море, наличие придомовой территории и близость к инфраструктуре (гольф, марины, школы).

Средняя цена на дома в Коста-дель-Соль:

Тип дома Средняя цена 2022 (€/м²) Средняя цена 2023 (€/м²) Средняя цена 2024 (€/м²) Вилла 2600 2900 3300 Замок 3200+ 3600+ 4200+ Коттедж 1900 2100 2400 Таунхаус 2100 2300 2600 Шале 2300 2500 2800 Дуплекс 2000 2200 2500 Бунгало 1800 2000 2300 Дом у моря 3000 3300 3700

Популярные районы Коста-дель-Соль для покупки дома

Самым популярным городом является Марбелья. Это центр люксовой недвижимости с 60-тиметровой гаванью для яхт. Здесь находится 30+ гольф-полей и рестораны со звездами Michelin, однако цена за дом начинается от €600,000.

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