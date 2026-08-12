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Дома в Коста-дель-Соль, Испания

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Марбелья
1040
Эстепона
479
Сан-Педро-Алькантара
455
Фуэнхирола
105
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2 956 объектов найдено
Дом 4 спальни в Михас, Испания
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Дом 4 спальни
Михас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Калахонде. 4 кровать · 3 ванны · построено 159 м2. Компани…
$604,732
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Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
UP UP
Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
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Дом 6 спален в Benalmadena, Испания
Дом 6 спален
Benalmadena, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 482 м²
Вилла с 6 спальнями на продажу в Сиеррезуэле. 6 кровать · 7 ванна · 482 м2 построено. Компан…
$2,19 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом 7 спален в Марбелья, Испания
Дом 7 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 401 м²
Вилла с 7 спальнями на продажу в Марбелье - Пуэрто Банус. 7 кровать · 3 ванны · 401 м2 постр…
$2,77 млн
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Дом 3 спальни в Manilva, Испания
Дом 3 спальни
Manilva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Манильве. 3 кровать · 2 ванны · 198 м2 построено. Компания…
$877,514
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Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 761 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Лос-Монтеросе. 4 кровати · 5 ванны · 761 м2 построено. Комп…
$6,35 млн
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Дом 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Сан-Педро-де-Алькантара. 3 кровать · 2 ванны · 170 м2 пост…
$1,33 млн
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Дом 5 спален в Ricmar, Испания
Дом 5 спален
Ricmar, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
5-комнатная вилла на продажу в Эль Росарио. 5 кровать · 5 ванна · 326 м2 построено. Компания…
$2,39 млн
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Дом 8 спален в Ricmar, Испания
Дом 8 спален
Ricmar, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 547 м²
Вилла с 8 спальнями на продажу в Эль Росарио. 8 кровать · 7 ванна · 547 м2 построено. Компан…
$2,89 млн
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Дом 6 спален в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 6 спален
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
6-комнатный таунхаус на продажу в Гвадалмине Альта. 6 кровать · 4 ванны · 305 м2 построен. К…
$1,67 млн
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Дом 3 спальни в Михас, Испания
Дом 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Вилла с 3 спальнями на продажу в Эль Чапаррал. 3 кровати · 3 ванны · 293 м2 построено. Компа…
$1,15 млн
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Дом 4 спальни в Casares, Испания
Дом 4 спальни
Casares, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 528 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Касаресе. 4 кровати · 4 ванны · построено 528 м2. Компания …
$4,85 млн
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Дом 3 спальни в Михас, Испания
Дом 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 358 м²
Вилла с 3 спальнями на продажу в Кампо Михас. 3 кровати · 4 ванны · 358 м2 построена. Компан…
$1,62 млн
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Дом 2 спальни в Casares, Испания
Дом 2 спальни
Casares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
2-комнатный таунхаус на продажу в Гауцине. 2 кровать · 1 ванна · построено 60 м2. Компания M…
$287,805
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Дом 4 спальни в Михас, Испания
Дом 4 спальни
Михас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 391 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Cerros del Aguila. 4 кровати · 6 ванны · 391 м2 построено. …
$1,12 млн
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Дом 4 спальни в Михас, Испания
Дом 4 спальни
Михас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Ла Кала. 4 кровати · 3 ванны · 219 м2 построен. Компания M…
$577,921
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Дом 3 спальни в Михас, Испания
Дом 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Mijas Golf. 3 кровати · 3 ванны · 131 м2 построен. Компани…
$490,480
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Дом 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Сан-Педро-де-Алькантара. 3 кровать · 3 ванна · 145 м2 пост…
$736,079
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Дом 6 спален в Benahavis, Испания
Дом 6 спален
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 038 м²
Вилла с 6 спальнями для продажи в Параисо Альто. 6 кровать · 8 ванна · 1038 м2 построена. Ко…
$4,62 млн
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Дом 5 спален в Benahavis, Испания
Дом 5 спален
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 407 м²
Вилла с 5 спальнями на продажу в Бенахависе. 5 кровать · 5 ванна · 407 м2 построено. Компани…
$4,91 млн
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Дом 3 спальни в Artola, Испания
Дом 3 спальни
Artola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Артоле. 3 кровать · 3 ванна · 148 м2 построено. Компания M…
$745,518
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Дом 4 спальни в Artola, Испания
Дом 4 спальни
Artola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Марбесе. 4 кровати · 3 ванны · 125 м2 построено. Компания …
$865,726
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Вилла 6 комнат в Casares, Испания
Вилла 6 комнат
Casares, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 713 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла рядом с полем для гольфа в Касаресе Готовый проект расположен в муниципалитете…
$7,50 млн
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Дом 2 спальни в Михас, Испания
Дом 2 спальни
Михас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
2-комнатный таунхаус на продажу в Ривьера-дель-Соль. 2 кровати · 2 ванны · 100 м2 построен. …
$692,384
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Дом 4 спальни в Benahavis, Испания
Дом 4 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 427 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Бенахависе. 4 кровати · 4 ванны · построено 427 м2. Компани…
$3,34 млн
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Дом 3 спальни в Михас, Испания
Дом 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
3-комнатная вилла на продажу в Эль-Фаро. 3 кровати · 2 ванны · 100 м2 построена. Компания MU…
$1,03 млн
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Дом 4 спальни в Михас, Испания
Дом 4 спальни
Михас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Лас-Лагунас. 4 кровати · 3 ванны · 177 м2 построено. Компа…
$505,681
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Дом 4 спальни в Михас, Испания
Дом 4 спальни
Михас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Ла Кала де Михас. 4 кровать · 3 ванны · построено 276 м2. …
$575,962
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Дом 3 спальни в Михас, Испания
Дом 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
3-комнатная вилла на продажу в Ривьера-дель-Соль. 3 кровати · 3 ванны · 131 м2 построена. Ко…
$549,337
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Дом 4 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 4 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 4 кровати · 4 ванны · 226 м2 построено. Ко…
$2,19 млн
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Типы недвижимости в Коста-дель-Соль

виллы
коттеджи
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Коста-дель-Соль, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Коста-дель-Соль — это регион Испании, в котором находятся популярные среди туристов города Малага, Марбелья и Эстепона. Продажа домов в Коста-дель-Соль растет, и по итогам 2024 года спрос увеличился на 12%. Тенденция будет сохраняться, так как регион все больше ориентируется на иностранных инвесторов.

Особенности покупки домов и вилл в Коста-дель-Соль

Купить виллу в Коста-дель-Соль нетрудно, но что еще проще — получить вместе с ним бассейн, сад с пальмами и оливковыми деревьями, а также зоны барбекю. В элитных проектах участки достигают 3000 м².

Другие преимущества покупки домов в Коста-дель-Соль:

  • Энергоэффективность. Новостройки соответствуют нормам ЕС по энергоэффективности (класс А/В), включая солнечные панели и системы умного дома.
  • Близость к гольф-полям и пляжам. Регион насчитывает 45% всех гольф-полей Андалусии. Дома чаще всего находятся максимум в 500 м от моря.
  • Юридическая прозрачность. Покупка требует NIE, проверки титула собственности (Nota Simple) и уплаты налога ITP (7% для вторички) или IVA (10% для новостроек).

Цены на дома в Коста-дель-Соль

За 2022–2024 годы рынок вырос: средняя стоимость дома в Коста-дель-Соль увеличилась с 1977 €/м² в 2022 до 2289 €/м² в 2023-м (+7,6%) и до 4348 €/м² в 2024 году (+9,3%). В 2025 году прогнозируется рост на 5–7% из-за дефицита земли под застройку в Марбелье и Эстепоне. Основные факторы: площадь, вид на море, наличие придомовой территории и близость к инфраструктуре (гольф, марины, школы).

Средняя цена на дома в Коста-дель-Соль:

Тип дома Средняя цена 2022 (€/м²)

Средняя цена 2023 (€/м²)

 Средняя цена 2024 (€/м²)
Вилла 2600 2900 3300
Замок 3200+ 3600+ 4200+
Коттедж 1900 2100 2400
Таунхаус 2100 2300 2600
Шале 2300 2500 2800
Дуплекс 2000 2200 2500
Бунгало 1800 2000 2300
Дом у моря 3000 3300 3700

Популярные районы Коста-дель-Соль для покупки дома

Самым популярным городом является Марбелья. Это центр люксовой недвижимости с 60-тиметровой гаванью для яхт. Здесь находится 30+ гольф-полей и рестораны со звездами Michelin, однако цена за дом начинается от €600,000.

Также популярны:

  • Эстепона. Пляжи с голубым флагом, фермерские рынки, новая набережная. Цены: от €350,000.
  • Фуэнхирола. Оживленный район с 7 км пляжей, международными школами и удобным сообщением с Малагой (30 мин на поезде). Цены: от €280,000.
  • Бенаавис. Горная зона с закрытыми жилыми комплексами и видами на море. Цены: от €500,000.

Часто задаваемые вопросы о покупке дома или виллы в Коста-дель-Соль

Могут ли иностранцы купить дом в Коста-дель-Соль?

Никаких ограничений для граждан ЕС и третьих стран. Требуется NIE (оформление 1–2 недели в консульстве или Малаге), счет в банке (например, CaixaBank) и проверка объекта через Registro de la Propiedad.

Выгодно ли покупать дом в Коста-дель-Соль под сдачу в аренду?

Доходность в Коста-дель-Соль составляет 5–8% (до 10% в Марбелье). Туристический поток обеспечивает спрос на аренду, особенно в высокий сезон с апреля по октябрь, круглогодичная аренда возможна в Фуэнхироле. Управляющие компании берут 15–20% от суммы аренды за услуги.

Можно ли получить ВНЖ Испании при покупке дома в Коста-дель-Соль?

После отмены Golden Visa покупка дома не дает ВНЖ.

Где лучше всего жить в Коста-дель-Соль?

Марбелья подходит для инвестиций в люксовое жилье, Эстепона и Бенаавис — для молодых семей, Фуэнхирола — для активной жизни. Выбор зависит от бюджета.

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